Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones

Dentro de la programación de las Fiestas del Apóstol los fuegos son uno de los eventos más importantes dentro del calendario compostelano. Miles de personas ya sean picheleiros o turistas se maravillan con el espectáculo pirotécnico que año tras año ilumina el cielo de Santiago.

El actual formato de los Fuegos del Apóstol permite disfrutar del espectáculo desde los barrios y casas de los compostelanos sin necesidad de desplazarse. Al mismo tiempo se puede elegir entre una amplia variedad de sitios para ver la exhibición pirotécnica sin tener que entrar a sitios con demasiada gente donde no se puede disfrutar de los fuegos.

Los Fuegos del Apóstol 2026 servirán también como antesala de las proyecciones sobre la fachada del Pazo de Raxoi. Estas se repetirán de forma continuada hasta las 2:00 de la madrugada, por lo que, incluso si eliges alguno de los lugares más alejados de la lista que te proponemos a continuación, llegarás con tiempo suficiente para disfrutar de una de las sesiones sin ningún problema.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos toda la información que necesitas saber de los Fuegos del Apóstol 2026.

¿Desde dónde se lanzan?

Los fuegos se lanzarán a las 23:30 horas desde 3 diferentes localizaciones: la Cidade da Cultura , el Parque de Carlomagno en Fontiñas y el Parque de la Alameda. Desde estos tres puntos estratégicos saldrá el espectáculo pirotécnico sincronizado del que podremos disfrutar la noche del 24 de julio.

Para todos aquellos que prefieren huir de las aglomeraciones que se forman en la Alameda y en la zona vieja de Santiago, este artículo va para ellos, para quienes buscan un rincón tranquilo para disfrutar en familia o con amigos de uno de los días grandes de las Fiestas del Apóstol.

Si quiero ver los fuegos sin multitudes de gente ¿a dónde voy?

Si alguna vez te has hecho esta pregunta no te preocupes, a continuación te detallo los mejores lugares para disfrutar el día 24. Desde donde se lanzan los fuegos no son pocos los que podrán verlos perfectamente desde las ventanas de sus hogares, acompañados de amigos o familia y una buena cena el salón de casa es una de las mejores opciones.

Si en tu caso no tienes vista de los fuegos desde casa no te preocupes, también te traemos 5 opciones distintas para que puedas disfrutar con tranquilidad de esta velada en la noche santiaguesa.

El Monte Viso: la opción para aquellos que quieren una vista total

Desde lo alto del Monte Viso se podrá disfrutar de una visión 360º de los Fuegos del Apóstol. Si no te importa caminar un poco podrás disfrutar de uno de los mejores puntos para ver los fuegos de la Ciudad de la Cultura a vista de pájaro.

Para tener unos asientos de primera y ver a la perfección el espectáculo deberás subir hasta la cima por lo que es importante que lleves algo de abrigo contigo dadas las horas a las que comenzarán estos fuegos. Lleva contigo también un par de linternas para iluminar el camino y poder ver bien lo que te rodea en el monte.

La panorámica perfecta: la cima del Pedroso

Subir hasta la cima de O Pedroso requiere un pequeño esfuerzo, pero la recompensa merece la pena. Desde este emblemático monte se disfruta de una de las panorámicas más espectaculares de Santiago de Compostela, con una vista privilegiada del casco histórico y de buena parte de la ciudad. La noche de los Fuegos del Apóstol, este enclave se convierte en uno de los mejores balcones naturales para contemplar el espectáculo pirotécnico.

No es casualidad que O Pedroso sea uno de los lugares preferidos por los fotógrafos para captar las imágenes más icónicas de la capital gallega. Si buscas una perspectiva amplia y unas fotografías inolvidables, este es uno de los rincones más recomendables. Eso sí, recuerda llevar algo de abrigo y una linterna, ya que el descenso se realiza de noche y las temperaturas suelen bajar a esas horas.

Disfrutando con amigos desde el Parque de la Almáciga

Quienes se acerquen hasta este barrio, alma de Compostela, tendrán una vista desde arriba privilegiada de la ciudad, esta colina es una de las atalayas de la capital gallega fue testigo en el 1469 de las revueltas irmandiñas. La comunidad siempre se ha mantenido unida en este barrio por lo que te recomendamos encarecidamente si quieres quedarte en la ciudad que disfrutes desde el alma de Santiago de la fiesta que le da vida a la ciudad.

La noche del 24 son varias las familias y grupos de amigos que se reúnen en la parte alta para disfrutar de los fuegos. Desde la zona cercana a los cuidados huertos urbanos y al Centro Xove podrás ver perfectamente los fuegos que despegarán desde la Alameda y, un poco más de refilón, también los de la Cidade da Cultura y el Viso.

Desde la plaza de la Constitución: una vista con autoridad

A pesar de no ser el mejor rincón de Santiago, si vas justo de tiempo y no quieres perder tiempo subiendo a montes o a lo alto de un barrio esta es tu opción. Este pequeño parque oculta una de las mejores vistas de la ciudad para los fuegos.

Ubicado en la esquina del Pazo do Hórreo, este espacio tiene buenas vistas de los fuegos que salen desde la Ciudad de la Cultura y además estás cerca de la zona vieja de la ciudad y del Ensanche, una vez terminado el espectáculo puedes acercarte a estos lugares para tomar algo y extender la velada.

La vista más atípica pero perfecta: el mirador de As Cancelas

Si quieres disfrutar de una vista privilegiada del parque de Carlomagno, este pequeño mirador situado junto al centro comercial de As Cancelas es una de las mejores opciones. Desde aquí se obtiene una panorámica amplia del entorno, lo que lo convierte en un lugar perfecto para contemplar el espectáculo con comodidad.

Aunque se encuentra algo más alejado del punto principal de lanzamiento, su posición elevada permite ver sin dificultad los fuegos artificiales que se disparan desde la Ciudad de la Cultura. Además, al estar fuera de las zonas con mayor afluencia de público, suele ofrecer un ambiente más tranquilo para disfrutar del evento.

Si buscas evitar las aglomeraciones sin renunciar a unas buenas vistas, este mirador es una alternativa muy recomendable. Llegar con algo de antelación te permitirá encontrar un buen sitio y disfrutar tanto del paisaje como del ambiente previo al inicio del espectáculo.

Sea desde la cima de un monte, un mirador escondido, un parque de barrio o incluso desde la ventana de casa, lo importante es encontrar el lugar que mejor se adapte a cada plan. El nuevo formato de los Fuegos del Apóstol ha convertido toda Santiago en un gran anfiteatro desde el que disfrutar de uno de los momentos más esperados de las fiestas, ofreciendo alternativas para quienes buscan tranquilidad sin renunciar al espectáculo.

Como cada año, el equipo de EL CORREO GALLEGO estará presente para contar minuto a minuto todo lo que ocurra durante la noche grande de las Festas do Apóstolo 2026. Si todavía no has elegido dónde ver los fuegos, toma nota de estas recomendaciones, llega con tiempo y prepárate para disfrutar de un espectáculo que volverá a iluminar el cielo compostelano y a reunir a miles de personas en una de las noches más especiales del verano.