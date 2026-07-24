El dúo Bala lleva el punk rock más fiero a la Cidade da Cultura en el ciclo Atardecer no Gaiás

El concierto de Bala en la plaza central de la Cidade da Cultura izó esta semana en Santiago la bandera del punk rock en el ciclo gratuito Atardecer no Gaiás, que tiene por sede dicho recinto del Gaiás, organizado por la Xunta de Galicia y la Fundación Cidade da Cultura.

Rock fiero

En medio de unos días marcados por la oferta musical de las Fiestas del Apóstol con Julian Marley a la misma hora que Bala, este dúo formado por Ánxela Baltar y Violeta Mosquera ofrecieron temas fieros como "Humo", parte del disco "Lume", que cohabita en sus discografía con trabajos posteriores como "Besta", ejemplos de la contundencia de su estilo.

Actuación de Bala en el Gaiás. / Rocío Cibes

Desde un escenario adornado con una gran bandera de Palestina, Ánxela a la voz y guitarra y Violeta a la batería y voz, ofrecieron un show que es parte de una gira que les lleva este mismo año el 25 de julio a Meaño (Pontevedra; Sachaso Rock 2026), el 11 de septiembre a Las Palmas de Gran Canaria (LPA Music Festival) y el 2 de octubre al Rivas Pirata de Madrid.

El ciclo Atardecer no Gaiás prosigue los días jueves 30 de julio y viernes 31 y ya durante el mes de agosto, siempre a 21 horas ycon netrada libre. El 30, Sheila Patricia ofrece pop y folk con una mirada feminista y contemporánea sobre la tradición musical gallega con un disco largo nuevo llamado "Epifanía". Y el 31, Lisdexia son un combo de punk rock en gallego con un nuevo EP titulado "Escravos do baile".

Trío compostelano

La programación de agosto se abre el jueves 6 con el trío compostelano Dogo, grupo que sacó el pasado año su primer EP, "Brutalismo", trabajo publicado después de ganar el concurso Sons Mans Salas para bandas emergentes.