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El tiempo amenaza con deslucir el día de los Fuegos del Apóstol: la Aemet activa el aviso amarillo por tormentas con granizo

La previsión mejora hacia la noche, reduciendo el riesgo de precipitaciones para uno de los momentos más esperados de las fiestas

Las torres de la Catedral en una imgaen de archivo durante un episodio de tormentas

Las torres de la Catedral en una imgaen de archivo durante un episodio de tormentas / ECG

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Diego Mosteiro Riveiro

"Chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo". Esta es la previsión que la Aemet ha hecho para este viernes 24 de julio en Galicia, y por la que ya ha activado el aviso amarillo por estos fenómenos desde las 14:00 horas en todo nuestro territorio a excepción del litoral atlántico. Un cambio radical en el tiempo que va a empañar uno de los días grandes de las Fiestas del Apóstol en Santiago, en una jornada que va a estar marcada por las precipitaciones durante prácticamente todo el día y que podrían condicionar el esperado espectáculo pirotécnico de los Fuegos en el Obradoiro.

Según MeteoGalicia, el tramo más complicado se espera entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 50 %. Además, a las 19:00 horas está prevista una tormenta que caerá sobre la capital gallega. Por su parte, la AEMET sube la apuesta activando avisos amarillos en la capital gallega y pronostica una tormenta acompañada de granizo a partir de las 14:00 de la tarde y se prolongará hasta la media noche, pudiendo deslucir el espectáculo pirotécnico, por lo que quienes tengan pensado salir a disfrutar del ambiente festivo deberán hacerlo con el paraguas o el chubasquero a mano.

La situación, sin embargo, mejorará conforme avance la noche. La previsión apunta a un descenso del riesgo de precipitaciones y, coincidiendo con el espectáculo de los Fuegos del Apóstol, previsto para las 23:30 horas, la probabilidad de lluvia caerá hasta el 20 %. Aunque no se puede descartar por completo que caiga algún chubasco aislado, el pronóstico invita al optimismo para uno de los momentos más esperados y multitudinarios de las fiestas.

Bajada de las temperaturas

Además de la lluvia, la jornada estará marcada por un ambiente más fresco de lo habitual para estas fechas. Las temperaturas serán notablemente más bajas que en días anteriores, con una máxima de 23 grados y una mínima de 16, lo que dejará una sensación térmica mucho más agradable, especialmente durante la noche.

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Todo apunta a que la meteorología obligará a mirar de reojo al cielo durante buena parte de la jornada, aunque, salvo cambios de última hora, los Fuegos del Apóstol podrían celebrarse con una amenaza de lluvia mucho menor que la prevista durante la tarde.

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