Fiestas del Apóstol
Gigantes y cabezudos vencen a los chaparrones en las Fiestas del Apóstol 2026
Las figuras tradicionales superaron los chaparrones de la jornada y recorrieron las plazas de la capital gallega acompañadas por música en directo
El desfile de los gigantes y cabezudos de este viernes en las Fiestas del Apóstol 2026 se vio algo afectado por un par de chaparrones de lluvia en Santiago hacia el mediodía pero el vitalismo de estas tradicionales figuras logró vencer la cortina de chubascos y el cielo se abrió de nuevo.
Pasacalles
El pasacalles de ese colorista grupo de ocho figuras que forman gigantes y cabezudos pasó por la Praza da Quintana, Toural y la Praza de Abastos, así como por varios tramos intermedios con el respaldo de un grupo de música tradicional gallega formado por siete integrantes para dar banda sonora a sus danzas, bromas y paseíllos.
Alrededor de las figuras del alcalde y la alcaldesa, acompañados por el resto de figuras, se concitaron igual niñas y niños que adultos, en especial de fuera de Galicia la llegar a la Quintana, donde a esa hora la cola para acceder a la Catedral ya cruzaba todo Praterías hasta la entrada de la Rúa do Vilar.
Divertido tapón
Cuando los gigantes y cabezudos, que también un clásico de las Fiestas de la Ascensión, llegaron este viernes al centro de la Praza de Abastos se formó un leve y divertido tapón por momentos al concentrase a su alrededor un centenar de personas en círculo, móvil en mano casi todas, lo que dificulto el tránsito de quienes hacían compras y/o curioseaban por el mercado, en algún caso con prisa al descubrir que esté cerrado este sábado 25 de julio. Todo ello con una mezcla de vestimentas que resume lo que es Compostela este verano, por una parte personas peregrinas con su Compostela en la mano, por otra muchas vestidas con camisetas de la selección española de fútbol que ha ganado el Mundial con jugadores como el delantero compostelano Borja Iglesias y otras con aspecto rastafari para delatar que fueron parte del público del jueves durante el concierto de Julian Marley en la Quintana.
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