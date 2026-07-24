Zonas verdes
O PP de Santiago esíxelle ao goberno local un mellor mantemento dos parques logo da caída dunha gran póla no Banquete de Conxo
Os populares reclaman que se leve a cabo unha revisión urxente do estado do arborado en todos os parques e que se reforcen de inmediato os labores de mantemento
O edil do PP de Santiago, José Ramón de la Fuente, denunciou este xoves o preocupante estado de abandono dos parques e zonas verdes da cidade e reclamou ao goberno local unha actuación inmediata para garantir a seguridade da veciñanza, tras a caída dunha póla de grandes dimensións no bosque do Banquete de Conxo.
Pese a que o PP «leva meses advertindo da falta de mantemento das zonas verdes e do arborado urbano», indican, «o executivo local non adoptou as medidas necesarias para corrixir a situación». En consecuencia, o xoves «produciuse a caída dunha póla de grandes dimensións sobre unha zona do Banquete de Conxo na que hai mesas e cadeiras». De la Fuente advertiu que «de terse producido esta caída con persoas nas inmediacións, as consecuencias poderían ter sido tráxicas».
De la Fuente denuncia que as advertencias da súa formación ao goberno local «foron sistematicamente ignoradas». Por este motivo, o Partido Popular esíxelle ao goberno liderado por Goretti Sanmartín que aclare se existían avisos ou informes previos sobre o estado da árbore afectada no Banquete de Conxo e que medidas se adoptaron.
Os populares reclaman tamén que se leve a cabo unha revisión urxente do estado do arborado en todos os parques e espazos verdes da cidade e se reforcen de inmediato os labores de mantemento e conservación.
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