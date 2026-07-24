Una joven compostelana trae a Santiago la cultura de los mercadillos de Viena con ropa desde 1 euro y música en directo

Santiago estrenará el próximo miércoles 29 de julio un nuevo plan que combina moda circular, música en directo y ocio alternativo. Se trata de Mazi Market Fest, un mercadillo de ropa de segunda mano impulsado por una joven compostelana que aterriza en el Pub Momo con la intención de ofrecer un plan diferente para los más jóvenes y convertir esta primera edición en la primera de muchas.

La iniciativa parte de una experiencia personal de Alba Mariño Mazás, una joven picheleira de 28 años que pasó varios años viviendo en Viena. Fue allí donde descubrió de primera mano la cultura de los Flohmarkt, los populares mercadillos de segunda mano que en la capital austríaca se han consolidado como auténticos puntos de encuentro diario.

En Viena descubrió una forma diferente de consumir y de disfrutar del tiempo libre, con la moda circular como uno de los ejes de la vida cotidiana. "Para eles é un punto de encontro, onde se xuntan para tomar algo, pasear e facer unha ruta polos mercadillos", explica Alba Mariño a EL CORREO GALLEGO.

Un plan que desde el primer momento le llamó la atención. "Era algo que eu disfrutaba moitísimo, así que pensei: 'por que non traer un pouquiño desa cultura e dese espíritu a Santiago?". Este fue el germen de una idea que se hará realidad el próximo 29 de julio. El nombre del mercadillo también tiene un origen personal. 'Mazi' nace de un juego de palabras con los dos apelldios de su impulsora: Mariño y Mazás.

Alba Mariño Mazás, en Viena, donde descubrió la cultura de los mercadillos de segunda mano que inspiró el Mazi Market Fest / CEDIDA

Así será Mazi Market Fest: ropa desde 1 euro

La primera edición del Mazi Market Fest contará con 14 vendedores de entre 18 y 30 años, la mayoría de ellos de Santiago de Compostela, que pondrán a la venta ropa tanto de mujer como de hombre, con prendas de diferentes estilos y tallas. Tops, camisas, pantalones, calzado y complementos como bolsos, cinturones o pañuelos formarán parte de las más de 800 prendas a la venta en este mercadillo de segunda mano.

En cuanto a los precios, la mayoría de las prendas estarán disponibles entre 1 y 15 euros, mientras que las piezas más especiales podrán alcanzar los 20 o 25 euros.

Aunque Mariño es la promotora de este mercadillo, tras el proyecto se encuentra también un grupo de amigos y familiares "sen os cales o proxecto non sairía adiante", reconoce. Todos ellos han colaborado en la organización, la selección de prendas, el etiquetado y la difusión del evento.

El mercadillo arrancará a las 16.00 horas y contará, además, con el concierto de El Corta, un grupo coruñés que pondrá la nota musical a partir de las 20.00 horas. "Quería sumar a parte musical -neste caso cun concerto en directo- para facer a experiencia moito máis entretida. A idea é crear un espazo onde mercar roupa, tomar algo, escoitar boa música e pasar unha tarde diferente", sintetiza.

La primera de muchas ediciones

La intención de Alba es que Mazi Market Fest tenga continuidad y pueda celebrar nuevas ediciones. "Gustaríame tratar de fomentar a cultura da roupa de segunda man non só en Santiago, senón tamén en toda Galicia".

En este sentido, uno de los objetivos es que las próximas ediciones puedan llegar a otras ciudades gallegas y abrir nuevos puestos para que cualquier persona interesada pueda vender prendas que ya no utilice.

“Queremos que en cada mercadillo haxa particulares que poidan participar na venda se así o desexan. Por iso, abriremos novos postos en vindeiras edicións para que calquera persoa que teña prendas esquecidas no armario as poida poñer a disposición de xente disposta a darlle unha segunda vida”, añade.

"A xente nova ten ganas de consumir de forma diferente"

Si bien Alba considera que Santiago cuenta con una gran oferta cultural y de ocio, cree que todavía hay espacio para propuestas que mezclen diferentes disciplinas en formatos más informales.

“A xente nova ten ganas de consumir de forma diferente e de ter plans de tarde nos que poida reunirse, descubrir marcas ou prendas con historia e disfrutar da cultura local ao mesmo tempo”.

Preguntada sobre cómo definiría al Mazi Market Fest, Alba lo tiene claro: “Un punto de encontro onde a moda circular e a música en directo se xuntan para darlle unha nova vida á tarde de Santiago”.

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Quienes quieran vivirlo por sí mismos solo tendrán que acercarse el próximos miércoles 29 de julio al Pub Momo. La entrada será gratuita.