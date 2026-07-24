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Fiestas del Apóstol

Uxía a Lambona e a Banda Molona triunfa en la Fiesta Pícara de Galeras

La propuesta de ocio familiar se complementa con el tradicional encuentro de gigantes y cabezudos que tendrá lugar este viernes

Concierto de Uxía a Lambona e a Banda Molona en Galeras.

Concierto de Uxía a Lambona e a Banda Molona en Galeras. / Santiago Esturao

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Galeras se ha convertido este jueves en la capital gallega del entretenimiento infantil y del ocio familiar gracias a la Fiesta Pícara diseñada con música, juegos y talleres de dibujo y de chapas.

Público en Galeras.

Público en Galeras. / Santiago Esturao

Los conciertos de Uxía a Lambona e a Banda Molona (entre cuyos hits están Esto báilase asi, A carolina o Parabens ) y de la Gramola Gominola, que lideran el top de los pequechos en clave de canciones, han sido el punto fuerte de esta propuesta situada dentro de las Fiestas del Apóstol que se prolongan hasta el 31 de julio sin dejar de que existan alternativas para esas edades.

AVD173

Sin ir más lejos, este viernes a las 12 horas hay el habitual encuentro de gigantes y cabezudos a las 12 horas desde el Toural a la Quintana.

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Exhibición del centro AVD173 en la Quintana.

Exhibición del centro AVD173 en la Quintana. / Cedida

En la jornada de este reciente jueves también hubo opciones para el baile urbano con otra cita clásica del programa festivo la exhibición de AVD173 en la Praza da Quintana con sus llamativas coreografías de gran formato sobre ritmos de rap, arembi, soul y funky, muy de moda hoy día.

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