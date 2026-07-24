África descubre al escultor Francisco Leiro: el viaje de 9.000 kilómetros de un 'gigante' del arte desde Galicia a Durban

Casi 9.000 kilómetros separan Cambados, la tierra de Francisco Leiro, de Durban, la ciudad sudafricana que este domingo abrirá las puertas de todo un continente al escultor que popularizó El Sireno de Vigo o el Homenaje a Castelao de la Alameda de Santiago, uno de los artistas más relevantes e internacionales de las últimas décadas en Galicia.

Leiro llega a ese cono sur africano, un país en plena ebullición artística, a través de la pantalla. Su prestigioso Durban Internacional Film Festival ha seleccionado el documental de la compostelana Arraianos Producións The soul of de giant (A alma do xigante) para competir en una cita que supondrá además el estreno mundial de la obra, que cierra además una trilogía sobre una figura poco dada a mostrarse en público más que a través de sus obras. Si muchos vecinos apenas saben nada de él, a 9.000 kilómetros Leiro es un auténtico desconocido.

Sin embargo, esa es precisamente el objetivo de este proyecto. "Queríamos enviar a Leiro a un lugar donde nadie sepa nada de él ni haya ningún tipo de conocimiento", explica Aser Álvarez, fundador de la productora, guionista y director de la obra. "La idea es que este documental circule por circuitos donde nadie nos conozca ni a Leiro ni a nosotros". Un experimento que ayudará a calibrar la verdadera dimensión del artista y del documental.

"Leiro es el último representante de una escultura primitiva, física, heroica, en extinción"

Aser Álvarez y su profesor en el IES de Celanova Plácico Romero se pasaron tres años siguiendo y grabando el proceso creativo de Francisco Leiro en sus talleres de Cambados, Madrid y Nueva York, un mercado este último que conquistó a finales de los 80 cuando empezó a trabajar para la Galería Malbourough. Fue, posiblemente, una de las pocas veces, o quizás la única, en la que Leiro abrió las puertas de sus búnkers creativos, una tarea en la que resultó fundamental el papel de su pareja, Victoria Fernández-Cuesta Luca de Tena, fallecida hace unos años.

De aquel trabajo de tres años, "casi sin financiación ni ayudas", matiza Álvarez, salieron dos documentales: Sísifo confuso. Trabajos y días de Francisco Leiro y El purgatorio de Francisco Leiro, que se pueden visionar en Filmin bajo los títulos Trabajos y días de Francisco Leiro 1 y 2. También se editó un libro con DVD y se hizo una exposición itinerante. "El de Leiro fue un trabajo entre 2016 y 2026, algo discontinuo", recuerda.

En un momento determinado, tras la muerte de su socio creativo Plácido Romero, a quien homenajea con esta pieza, Aser Álvarez decide revisar todo el material descartado que tenían sobre Leiro, "unas 150 horas de grabación", un trabajo del que sale precisamente ahora The soul of the giant. Un documental de una hora que poco o nada tiene que ver con los dos anteriores, más allá de la propia figura de Leiro.

"El primer documental es más observacional, donde se ve a un Leiro incómodo ante la cámara mientras trabaja. El segundo es un diálogo con su amigo y artista Txomin Badiola. Y este tercero surge precisamente de una frase del propio Txomin, que habla de Leiro como 'el último superviviente de una etapa heroica de la escultura'", detalla Aser Álvarez.

Y eso es lo que quiere mostrar ahora: el alma del gigante que mantiene viva una forma de trabajar y hacer escultura ya en extinción. "Un trabajo casi primitivo, de una fortaleza física extraordinaria y capaz de enfrentarse a un bloque de toneladas de granito negro, una de las piedras más duras, para darle forma".

Francisco Leiro, Lisardo García Bueno y Plácido Romero, en el taller de Madrid / Cedida

Un director que se adentró en los procesos creativos de Camba, Vizoso, Siro... y Leiro

A nivel técnico, The soul of the giant es también un documental singular. Una hora de cinta sin apenas palabras. Hay pocas y están en gallego. "El resto es banda sonora", obra de la percusionista y compositora viguesa Lucía Martínez, bajo la filosofía de Bresson de "hacer música con el ruido". Así, los ambientes son las propias herramientas de Leiro y con eso funciona, sin diálogo ni voz en off.

"No hacen falta palabras: solo observar cómo trabaja Leiro, dónde está, cuál es su entorno", apunta Aser Álvarez, que confiesa su obsesión por los procesos creativos de la gente. "De los artistas suele quedar con el paso del tiempo su obra, pero no su proceso creativo, de que nada se sabe", lamenta. Él ahondó en trabajos en esos procesos de Vizoso, de Camba, de Siro y, ahora, de Francisco Leiro.

El resultado es The soul of the giant, un documental "que puede entender tanto un sudafricano como un chino como un australiano" y que inicia este domingo en Sudáfrica, casi en la otra punta del planeta, un viaje gigante.