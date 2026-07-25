La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, lució durante la Ofrenda Nacional al Apóstol un conjunto creado por la diseñadora y directora de arte Melania Freire como homenaje a la escritora Begoña Caamaño y a las mujeres anónimas que transitaron durante décadas por las calles de Compostela.

Sanmartín acompaña al delegado regio, Miguel Santalices / Concello

El diseño, formado por chaqueta y pantalón, está confeccionado con dos tipos de lino procedentes de antiguas sábanas tejidas en telar por mujeres desconocidas. Su concepción parte de fotografías del Santiago del siglo XX en las que aparecen mujeres atareadas, retratadas de espaldas o sin mostrar el rostro, y de las cartas entre Circe y Penélope que vertebran la novela Circe ou o pracer do azul, de Caamaño.

Portada de la novela que inspira el atuendo de la regidora local / Editorial Galaxia

La vestimenta reinterpreta elementos del traje masculino tradicional gallego, como la solapa de la chaqueta y la botonadura del pantalón. La artista joyera Rosa Méndez incorporó pequeños botones de cristal de Murano, mientras que el taller compostelano De Cotío elaboró a mano los botones de hilo con el propio lino de las sábanas. El conjunto se completó con zapatos de Miista, la marca fundada por la compostelana Laura Villasenín y fabricada íntegramente en Galicia.

«Poder comunicar a una mujer como ella a través del textil es lo que hace de este oficio una gran suerte», destacó Freire sobre su colaboración con la regidora.