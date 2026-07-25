Disfrutar del día grande del Apóstol cuesta más de 130 euros para una familia

Celebrar el día grande del Apóstol en Santiago no tiene precio. Al menos, literariamente hablando. Sin embargo, si preferimos ser pragmáticos y calcular lo que le costaría acercarse y disfrutar de la fiesta a una pareja con un único hijo, podemos situar la cifra en los 130 euros. Cabe matizar que la factura, aunque inicialmente pueda parecerle al lector algo elevada, no contempla excesos, y puede engrosarse con facilidad si se añade algún pequeño lujo o un gasto imprevisto.

El cálculo parte de una familia que llega a Santiago sobre 20.00 horas y regresa a casa después de la una de la madrugada. Son cinco horas en una ciudad abarrotada, con numerosas calles cerradas al tráfico y una elevada demanda de estacionamiento, especialmente en los aparcamientos más próximos al centro histórico.

Dejar el coche durante ese tiempo, por ejemplo, en el parking de Praza de Galicia, con una tarifa de 1,95 euros por hora, supondría un primer desembolso de 9,75 euros. Una vez aparcado el vehículo, comienza el gasto asociado a la propia celebración. Una merienda típica de las fiestas, como un algodón de azúcar o una bolsa de garrapiñadas, cuesta alrededor de tres euros por persona. Para dos adultos y un niño, la cuenta ascendería a otros 9 euros.

Entrada del parking de la plaza de Galicia / Antonio Hernández

Tomar al menos una bebida durante la tarde o la noche sumaría otros 7,50 euros, calculando un precio aproximado de 2,50 euros por cada integrante de la familia. Se trata nuevamente de una estimación contenida, ya que solamente contempla una consumición por persona durante las cinco horas de estancia.

Uno de los principales reclamos para los más pequeños —y también para numerosos adultos— son las atracciones instaladas con motivo de las fiestas. Subirse a los coches de choque o disfrutar de alguna de las propuestas del recinto cuesta aproximadamente cinco euros por persona y viaje.

Si los tres miembros de la familia se montasen en dos atracciones, tendrían que desembolsar 30 euros. Esta partida se convierte así en una de las más relevantes del presupuesto, incluso sin comprar bonos, repetir en ninguna instalación o participar en otros juegos de feria. Hasta ahora, sin cena y sin alojamiento, esta familia ya se habría gastado unos 60 euros.

Gente en las atracciones de la Alameda / Antonio hernández / REDACCIÓN

La cena concentra casi la mitad del presupuesto

La comida representa el mayor gasto de la jornada. Una cena fuera, con un precio aproximado de 20 euros por persona, elevaría la cuenta en otros 60 euros. El cálculo puede considerarse moderado para una noche de elevada ocupación hostelera, aunque el importe final dependerá del establecimiento elegido, del menú y del número de bebidas.

El último desembolso sería el de la noria, una de las imágenes más características de las fiestas. El precio es de cinco euros para cada adulto y cuatro euros para los niños, por lo que una pareja con un hijo tendría que pagar 14 euros para disfrutar de las vistas. La suma de todos estos gastos deja una factura mínima de 130 euros.

Noria de Santiago, con la Catedral de fondo / ECG

La estimación no incorpora otras compras frecuentes durante las fiestas, como helados, juguetes, recuerdos o una segunda ronda de bebidas. Tampoco contempla un posible taxi, el uso del transporte público, los desayunos ni una ampliación del tiempo de estacionamiento. La factura real, por tanto, podría situarse sensiblemente por encima.

Más de 500 euros con hotel en Santiago

Para una familia procedente de fuera, el presupuesto aumenta de manera considerable. Al desembolso asociado a la celebración habría que añadir el desplazamiento hasta Santiago, una cantidad imposible de fijar debido a la diversidad de puntos de origen, distancias y medios de transporte disponibles.

También tendría que sumarse el alojamiento. El precio medio de los establecimientos analizados para pasar esa noche alcanza los 293 euros. Para realizar el cálculo se han utilizado las tarifas rebajadas cuando estaban disponibles, se han excluido los precios originales que aparecían tachados y se han retirado las actividades turísticas que algunas plataformas muestran junto a los hoteles.

Con ese alojamiento medio, el coste total del día grande para una pareja con un hijo alcanzaría los 423 euros, sin incluir el viaje de ida y vuelta hasta Santiago.

Las diferencias son importantes en función de la ubicación elegida. Entre los 22 alojamientos analizados dentro de Santiago, el precio medio asciende a 377,09 euros por noche. Dormir en la ciudad y completar el programa básico de aparcamiento, comida y ocio elevaría el gasto familiar hasta los 500 euros.

Los establecimientos situados en los alrededores presentan tarifas más contenidas. La media de los 19 alojamientos consultados fuera de Santiago se sitúa en 197,05 euros, lo que dejaría el presupuesto conjunto sobre los 330 euros. A esa cantidad habría que añadir, no obstante, el coste del desplazamiento entre el hotel y el centro, además de las posibles dificultades para regresar de madrugada.

Disfrutar del ambiente, recorrer las calles o contemplar los fuegos continúa siendo gratuito. Sin embargo, una familia que quiera vivir una noche completa, con aparcamiento, atracciones, comida y algunas de las experiencias más reconocibles de las fiestas, deberá preparar el bolsillo. El día grande del Apóstol puede comenzar por encima de los 130 euros y terminar superando los 500 para quienes necesiten dormir en Santiago.