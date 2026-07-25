Miles de persoas enchen as rúas de Compostela nun Día da Patria no que o BNG reivindica que "hai un cambio en marcha"
A manifestación partiu con puntualidade dunha abarrotada Alameda
Como é tradición cada 25 de xullo, as rúas de Compostela enchense de milleiros de persoas que participan na manifestación polo Día da Patria que organiza o BNG. Nunha mañá de calor, con multitude de actos na zona vella da cidade, a mobilización partiu ás 12.00 dunha abarrotada Alameda.
Bandeiras palestinas, estreleiras ou euskeras, entre tantas outras, compoñen unha paisaxe que ten como banda sonora gaitas, pandeiretas e cánticos ao berro de "Galiza ceibe, poder popular" ou "Quen queira, que non, Galiza é unha nazón".
"Hoxe é un día no que celebramos o orgullo de ser galegos e galegas", sinalou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en declaracións antes de que botase a andar unha multitude na que se atopaba, entre outros, o político de Junts Jordi Turull. Para Pontón é "un día de unión no que se reclama un futuro mellor" que se escribe "cando defendemos a sanidade pública, a educación pública ou o que conseguimos este ano parando Altri". "Foi unha vitoria do pobo galego e unha derrota sen paleativos do PP", espetou.
"Neste país hai un cambio en marcha", proseguiu Pontón para, a continuación, sinalar que "temos un goberno que traballa en contra da nosa lingua". "Dende o BNG somos conscientes de que temos unha gran responsabilidade", alegou.
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