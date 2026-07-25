Santalices reclama un sistema de financiación «equilibrado e non discriminatorio» para todas las autonomías durante la Ofrenda al Apóstol

La financiación autonómica, la corrupción, el avance de los denominados «totalitarismos tecnológicos» y la necesidad de recuperar la concordia marcaron este sábado la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago. El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ejerció como delegado regio y aprovechó su intervención para rechazar que la búsqueda de beneficios políticos inmediatos cuestione un sistema de financiación que, defendió, debe ser «equilibrado y no discriminatorio».

Rueda, Feijóo, Santalices y monseñor Prieto, este sábado, en la Praza do Obradoiro, antes del inicio de la Ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago. / Antonio Hernández

«Non é aceptable que a procura de réditos curtopracistas cuestione a xusta simetría que debe imperar nun sistema de financiamento», proclamó Santalices ante el altar mayor de la Catedral compostelana. El oferente reclamó que el reparto de los recursos priorice «las necesidades reales de las personas por encima de los territorios» y enmarcó esta reivindicación en la «leal cooperación» de Galicia con el Estado, sobre la que, recordó, se asientan la autonomía y el autogobierno gallegos.

La ceremonia reunió a una amplia representación institucional encabezada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. También asistieron conselleiros, concejales y otras autoridades civiles, políticas y militares.

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, respondió a la Ofrenda con una homilía centrada en la defensa de la dignidad humana, la libertad religiosa, la protección de los más vulnerables y la necesidad de sustituir la polarización por una «cultura del encuentro».

La corrupción «daña» la arquitectura constitucional

Santalices situó la recuperación de la confianza ciudadana entre los grandes desafíos de la democracia. Para ello recurrió a una conocida frase de Adolfo Suárez: «La política es servir a los demás, no servirse de los demás».

El presidente del Parlamento advirtió de que la conducta de quienes se dejan «contaminar por la corrupción» provoca una desconfianza que «daña profundamente» la arquitectura constitucional. Frente a esa deriva, reclamó «normas contundentes», una mayor independencia de las instituciones y la recuperación de la ética política exigida por la sociedad.

Su discurso incluyó una defensa de la Europa construida mediante democracias fuertes y con los derechos de las minorías protegidos por sus constituciones. Santalices llamó a combatir las desigualdades que deshumanizan y excluyen y pidió recuperar la confianza de quienes se han desencantado por los «errores imperdonables» de algunos responsables públicos.

El delegado regio también alertó del poder creciente de las grandes compañías tecnológicas. A su juicio, no basta con reclamarles responsabilidades para frenar la pretensión de reducir a las personas a «un cesto de datos optimizables». Las democracias europeas, añadió, deben establecer marcos legales capaces de proteger los derechos fundamentales frente a la amenaza de los «totalitarismos tecnológicos».

En este punto, recordó una advertencia de Felipe VI sobre la necesidad de actuar con reflexión y cautela, puesto que el futuro digital europeo no puede construirse «a costa de nuestras leyes, de nuestras libertades ni de nuestra tradición humanista». Santalices vinculó este reto con el compromiso expresado por los presidentes de los parlamentos autonómicos para impulsar una transformación digital responsable, transparente y al servicio de la democracia representativa.

Un pacto alrededor de la lengua gallega

La intervención incorporó igualmente una llamada a superar las divisiones políticas, ideológicas e identitarias. «É urxente que todos os que temos responsabilidades políticas traballemos e tendamos pontes conxuntamente», señaló, antes de pedir que esas alianzas trasciendan la ideología, la nacionalidad, la lengua o la raza.

Santalices defendió que Galicia tiene ante sí la oportunidad de ofrecer un ejemplo de concordia mediante un pacto alrededor de la lengua gallega, a la que calificó como «el mayor símbolo de identidad» y aquello que permite a los gallegos reconocerse como comunidad. Como antecedente de consenso citó la constitución de la Fundación de Galegas e Galegos Ilustres, nacida de un amplio acuerdo social y político.

El oferente recordó además el cincuenta aniversario de la muerte de Ramón Otero Pedrayo y la peregrinación que el intelectual realizó a pie en el Año Santo de 1926 junto a otros integrantes de la Xeración Nós. Aquella expedición siguió una ruta medieval recogida por Domingo Fontán en su cartografía, la Vrea Vella o Camiño dos Arrieiros, considerada una de las primeras peregrinaciones conocidas por el actual Camiño do Sueste.

El presidente de la Cámara gallega habló también desde su propia experiencia como peregrino. Aseguró ser uno de los caminantes que actualmente disfruta de esa ruta «enriquecedora y universal» y que espera poder culminarla próximamente.

El Rey y el Papa, ante el Año Santo de 2027

A las puertas de la apertura de la Puerta Santa y del próximo Año Santo, Santalices expresó su deseo de que la Familia Real y el papa León XIV puedan participar en la celebración de 2027. El delegado regio agradeció a Felipe VI la confianza depositada nuevamente en él para representar a la Corona en la Ofrenda y destacó la cercanía y el afecto del monarca hacia Galicia.

También pidió que el próximo Xacobeo sirva para difundir un mensaje humanista basado en la dignidad inalienable de la persona, el bien común, la solidaridad y la justicia social. El Camino de Santiago, sostuvo, trasciende fronteras, consolida la identidad gallega y constituye un patrimonio espiritual y cultural que enriquece al conjunto de la sociedad.

En sus peticiones finales se acordó de las personas afectadas por los incendios de Almería, Madrid y Ávila, y reclamó protección para los montes gallegos. También mencionó a las víctimas de las guerras, a las familias golpeadas por los terremotos de Venezuela, a quienes sufren desigualdad, soledad o enfermedades físicas y mentales y a los integrantes de la emigración gallega.

Prieto: «La dignidad humana no se concede; se reconoce»

En su respuesta, Francisco José Prieto defendió que la dignidad de una persona no depende de sus capacidades, su riqueza ni de la posición que ocupe en la sociedad. «La dignidad humana no se concede; se reconoce», afirmó el arzobispo.

Prieto enumeró a los niños, los ancianos, los enfermos, las personas con discapacidad, quienes viven en la pobreza o la soledad, los migrantes que buscan un futuro y quienes mantienen ideas diferentes. Una persona, recalcó, puede haberlo perdido casi todo, pero nunca pierde su dignidad, por lo que una sociedad también debe medirse por la manera en que trata a los más vulnerables.

El prelado reclamó el cuidado de toda vida humana, especialmente cuando se encuentra amenazada, y pidió una Iglesia defensora de su valor «desde su concepción hasta su término natural». También reivindicó la presencia pública de la fe en una sociedad plural, pero sin imposiciones: la misión de la Iglesia, explicó, es proponer, dialogar, servir y ofrecer testimonio.

La autoridad, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad, solo puede entenderse como servicio, sostuvo Prieto. Por ello, advirtió sobre el deterioro de la convivencia cuando «el adversario se transforma en enemigo», las diferencias legítimas se convierten en «trincheras irreconciliables» y se pierde la capacidad de escuchar.

El arzobispo apeló a sustituir la cultura del enfrentamiento por la cultura del encuentro. Dialogar, precisó, no obliga a renunciar a las convicciones propias ni significa que todos deban pensar de la misma manera. La convivencia comienza cuando se reconoce que el otro, antes que adversario, es una persona.

Prieto encontró en el Camino de Santiago un ejemplo de convivencia entre personas con lenguas, culturas, historias y creencias diferentes. A partir de esta imagen pidió tejer redes de encuentro frente a la polarización, de solidaridad frente a la indiferencia, de hospitalidad frente al rechazo, de verdad frente a la manipulación y de esperanza frente al desaliento.

Del Obradoiro al altar mayor

La celebración había comenzado a las diez de la mañana con la recepción civil de Miguel Ángel Santalices en la Praza do Obradoiro y el posterior pase de revista a las tropas. A la misma hora, la procesión del Patronato salió por la puerta de Praterías portando el Santiago Coquatrix, la imagen-relicario del Apóstol realizada en el siglo XIV.

El arzobispo y el delegado regio se saludaron en la plaza antes de incorporarse a la procesión, que entró en la Catedral atravesando el Pórtico de la Gloria. Ya en el interior, las autoridades pasaron ante la imagen del Apóstol antes de ocupar sus lugares para la misa solemne.

Tras las lecturas, Santalices presentó la tradicional Ofrenda en representación del pueblo español, dando continuidad a una ceremonia instaurada por Felipe IV en 1643. Prieto pronunció inmediatamente después su respuesta y homilía. El funcionamiento del Botafumeiro precedió a la bendición final y a la salida del cortejo, que concluyó con la despedida entre el arzobispo y el delegado regio en el Pórtico de la Gloria.