Santiago celebra el día grande con la Ofrenda al Apóstol y actos culturales

En el mar de actividades de este día grande de Galicia, el presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de más integrantes del Gobierno Gallego, asiste este sábado a la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago y a la Santa Misa en la Catedral, cita que va contar con más representantes institucionales.

En el citado templo, el arzobispo Francisco José Prieto presidirá la celebración litúrgica y el Delegado Regio será Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia. A partir de las 10:00 h, en la Praza do Obradoiro, se hace una ceremonia civil de recibimiento al Delegado Regio, para que pase revista a las tropas presentes. A esa misma hora inicia la procesión del Patronato, que sale por la puerta de Praterías de la Catedral para encaminarse hacia el Obradoiro. Se porta la imagen relicario del Apóstol Santiago, del siglo XIV, conocido como Santiago Coquatrix.

Monseñor Prieto ya ofició este viernes en la Catedral una misa de víspera solemne.

Alfombra floral

Por otra parte, la llamada Alfombra del Apóstol 2026 convierte este sábado la Praza da Inmaculada en un gran homenaje a la diversidad de los Caminos de Santiago. Se trata una monumental composición de 6 x 8 metros, diseñada y dirigida por el artista lucense Martín Soto Lestao, realizada con la participación de alrededor de 70 alfombristas procedentes de las localidades de Ames, Bueu, Burela, O Castro de Caldelas, Cerponzóns y Ponteareas. La iniciativa está impulsada, promovida y confeccionada por la Federación de Alfombristas de Galicia con el apoyo de Turismo de Galicia.

Esa alfombra floral propone una lectura contemporánea y simbólica del fenómeno xacobeo.

En el centro de la composición aparece la Catedral como punto de llegada y elemento unificador, mientras desde los cuatro puntos cardinales confluyen diferentes rutas históricas representadas a través de señales: el Camino del Norte, el Camino Primitivo, la Vía de la Plata y el Camino del Mar.

La presencia de figuras humanas en primer plano refuerza esa idea ya que no representan personas concretas, sino a la universalidad de la peregrinación: a quienes desde distintas procedencias, generaciones y culturas que encuentran en el Camiño un espacio compartido de convivencia.

Fiestas del Apóstol

Todo ello convive con una nuevo día de las Fiestas del Apóstol que ofrecen este sábado 25 de julio las Jornadas del Folclore Gallego a las 21 h. en la Quintana, la actuación de Tania Veiras e Os Cumbiapop en la Alameda (22 h.), y desde 23 h. hasta 02 h., varias sesiones de videomapping en el Obradoiro.