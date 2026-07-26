La comunidad peruana llena de música y color las calles del centro de Santiago

La comunidad peruana de Santiago salió este domingo a las calles para celebrar sus Fiestas Patrias con un colorido pasacalle de música, baile y trajes tradicionales. La marcha comenzó a las 16.00 horas en la plaza del Obradoiro y avanzó por la rúa do Franco y la Alameda hasta llegar a la plaza Roja, donde estaba prevista la concentración final.

Bajo el lema «Hagamos historia juntos», los participantes mostraron la diversidad cultural de la costa, la sierra y la selva del país andino. La convocatoria animaba a los asistentes a acudir con sus mejores vestimentas típicas y banderas peruanas para compartir una jornada de orgullo y convivencia con familiares, amigos y vecinos.

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La actividad fue organizada por la Plataforma polo Emprego dentro del programa municipal Compostela Convive, vinculado a la Unidade de Atención ás Migracións del Concello de Santiago.