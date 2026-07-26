David Uclés recuerda el día que tocó las campanas de la Catedral y «saboteó» a Feijóo

El escritor David Uclés aprovechó este sábado, 25 de julio, para recuperar una de las experiencias más singulares de sus temporadas en Santiago: el día en que se convirtió en campanero y participó en los toques de la Catedral de Compostela con motivo de la misa del Apóstol.

«Hace justo dos años me hice campanero y toqué la campana mayor de la Catedral de Compostela», recordó el autor en una publicación difundida a través de sus redes sociales. En el vídeo compartido aparece tocando simultáneamente las dos campanas que sonaban, «una con cada mano».

Uclés acompañó el recuerdo con una anécdota relacionada con la llegada al templo de Alberto Núñez Feijóo. Según relató con humor, cuando le comunicaron que el expresidente de la Xunta estaba entrando en la Catedral, se equivocó «a propósito» durante el toque principal.

«Me hice el tonto, pedí disculpas al resto de campaneros y enderecé el toque. ¡Qué malvadísimo!», escribió el autor, que también agradeció al colectivo Campaneiros de Galicia la formación recibida y su labor para conservar «un oficio tan antiguo».

El escritor estuvo pasando temporadas de forma intermitente en la capital gallega desde 2015, una vinculación con Compostela de la que ha dejado diferentes referencias personales y literarias.