Netflix busca en el área de Santiago figurantes para los nuevos capítulos de la serie ‘Animal’: estos son los peculiares requisitos

Han pasado más de dos meses desde que Netflix anunció el inicio de los rodajes de los esperadísimos nuevos capítulos —pertenecientes a la segunda y tercera temporada— de Animal, comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

Buscan figurantes en Santiago y sus alrededores para la serie de Netflix 'Animal'

Desde entonces, hemos sabido que esta serie producida por Alea Media contará con el fichaje estrella de Álvaro Mel.

Pero no solo eso, además, hemos podido ver cómo avanzaban las grabaciones de lo que está por llegar en localizaciones de Santiago, como la céntrica rúa do Vilar, y los alrededores de la capital gallega. Unos rodajes que continúan en el área de Compostela y para los que Netflix sigue necesitando figurantes.

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

Requisitos y cómo formar parte de la serie de Netflix 'Animal'

Prueba de ello es el proceso de selección que la empresa Galicia Casting acaba de abrir para participar como extra en esta reconocida comedia rural para rodar en la ciudad del Sar y sus alrededores entre los días 5 y 12 de agosto.

Proceso de selección de figurantes para los nuevos capítulos de 'Animal', serie de Netflix ambientada en Santiago y alrededores. / Galicia Casting

En concreto, se busca a «hombres y mujeres residentes en Galicia con rasgos asiáticos» para rodar en Santiago el próximo 5 de agosto, así como «dos mujeres gemelas de más de 30 años» que sean «animadas», tengan «buena energía y ganas de pasárselo bien en un rodaje lleno de fiesta y verbena cerca de la capital gallega entre los días 7 y 12 de agosto».

Proceso de selección de figurantes para los nuevos capítulos de 'Animal', serie de Netflix ambientada en Santiago y alrededores. / Galicia Casting

Aquellas personas interesadas deberán enviar un whatsapp al teléfono 633 211 886 que incluya el nombre y los apellidos, la edad, el lugar de residencia y fotografías muy actuales de cara y cuerpo completo.

Santiago, gran protagonista de los nuevos capítulos de 'Animal'

Según ha comunicado Netflix, los actores Luis Zahera, Lucía Caraballo y Álvaro Mel serán los grandes protagonistas de los nuevos capítulos de la comedia rural gallega Animal, en los que el nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón (Luis Zahera).

El compostelano Luis Zahera, Álvaro Mel y Lucía Caraballo, protagonistas de los nuevos capítulos de ‘Animal’. / Netflix

Pero su estabilidad, si es que alguna vez Antón la ha tenido, se tambaleará cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en etología, se incorpora al negocio. Juntos, con la ayuda de Mike (Álvaro Mel), nuevo gerente de Kawanda, pondrán en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que traerá prosperidad a Topomorto, ficticio pueblo de la serie al que dan vida localizaciones de Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo y Vedra.

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Sin embargo, el inesperado auge económico revelará un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie y que, esperemos que más pronto que tarde, podramos descubrir en Netflix, aunque todo apunta que para ello tengamos que esperar hasta el próximo año.