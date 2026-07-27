Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocupación ApóstolRural gallegoPedro BlancoDía do Traxe GalegoCarreira Pedestre
instagram

Tráfico

Un accidente durante una retención en Conxo deja un herido con molestias cervicales

El alcance se produjo esta tarde, sobre las 16.30 horas, a la altura del radar y obligó a movilizar a la Policía Local y a Urgencias Sanitarias de Galicia

El accidente tuvo lugar a la altura del radar de Conxo sobre las 16.30 horas

El accidente tuvo lugar a la altura del radar de Conxo sobre las 16.30 horas / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Eladio Lois

Eladio Lois

Santiago de Compostela

Un accidente de tráfico registrado esta tarde en Conxo se saldó con una persona atendida por molestias cervicales, aunque sin daños personales ni materiales de consideración.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 16.30 horas, a la altura del radar de Conxo, según confirmó la Policía Local a EL CORREO GALLEGO. El accidente consistió en un alcance entre dos vehículos que circulaban por la zona y se produjo como consecuencia de una retención.

Desde la Policía Local puntualizan que el impacto no fue de grandes dimensiones y que no hubo que lamentar daños importantes. Las personas que viajaban en los dos vehículos pudieron salir de ellos por su propio pie, salvo una que necesitó asistencia sanitaria debido a dolores en la zona cervical.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del equipo de Atestados de la Policía Local y personal de Urgencias Sanitarias de Galicia, que prestó atención a la persona afectada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  2. Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
  3. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  4. El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
  5. Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
  6. Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
  7. Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
  8. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»

Un accidente durante una retención en Conxo deja un herido con molestias cervicales

Un accidente durante una retención en Conxo deja un herido con molestias cervicales

Ganadora de un Latin Grammy, Isabel Dobarro graba con la Royal Philharmonic Orchestra en Abbey Road

Ganadora de un Latin Grammy, Isabel Dobarro graba con la Royal Philharmonic Orchestra en Abbey Road

Arde un coche dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago

Arde un coche dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago

Ao fin ábrese o prazo para solicitar unha das 29 novas licenzas de taxi que Raxoi saca a concurso

Ao fin ábrese o prazo para solicitar unha das 29 novas licenzas de taxi que Raxoi saca a concurso

De un 'hobby' a conquistar a Zara: la artesana de Santiago que convierte la cestería en lujo

El actor Edu Soto anuncia su espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution' en Santiago

El actor Edu Soto anuncia su espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution' en Santiago

Qué hacer este lunes en las Fiestas del Apóstol 2026: conciertos, cine gratis y el Día de Padrón

Qué hacer este lunes en las Fiestas del Apóstol 2026: conciertos, cine gratis y el Día de Padrón

El Apóstol no acaba con los fuegos: ocho películas al aire libre que todavía puedes ver en Santiago

El Apóstol no acaba con los fuegos: ocho películas al aire libre que todavía puedes ver en Santiago
Tracking Pixel Contents