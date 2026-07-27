Tráfico
Un accidente durante una retención en Conxo deja un herido con molestias cervicales
El alcance se produjo esta tarde, sobre las 16.30 horas, a la altura del radar y obligó a movilizar a la Policía Local y a Urgencias Sanitarias de Galicia
Un accidente de tráfico registrado esta tarde en Conxo se saldó con una persona atendida por molestias cervicales, aunque sin daños personales ni materiales de consideración.
El siniestro tuvo lugar alrededor de las 16.30 horas, a la altura del radar de Conxo, según confirmó la Policía Local a EL CORREO GALLEGO. El accidente consistió en un alcance entre dos vehículos que circulaban por la zona y se produjo como consecuencia de una retención.
Desde la Policía Local puntualizan que el impacto no fue de grandes dimensiones y que no hubo que lamentar daños importantes. Las personas que viajaban en los dos vehículos pudieron salir de ellos por su propio pie, salvo una que necesitó asistencia sanitaria debido a dolores en la zona cervical.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del equipo de Atestados de la Policía Local y personal de Urgencias Sanitarias de Galicia, que prestó atención a la persona afectada.
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