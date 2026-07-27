El actor Edu Soto anuncia su espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution' en Santiago

El conocido actor y humorista Edu Soto anuncia una próxima visita a Santiago para representar una obra de teatro llamada "Más vale solo que ciento volando Revolution", que se presenta como un espectáculo que mezcla monólogos, comedia, música e improvisación para interactuar con el público.

Entradas ya a la venta

El intérprete catalán Edu Soto pondrá en escena en Compostela "Más vale solo que ciento volando Revolution" el sábado 24 de octubre en el Auditorio Abanca y ya hay entradas a la venta en la web de Ataquilla desde 22 euros y a 16,80 para personas con movilidad reducida y para un área del recinto con visibilidad reducida.

La fama del "¿Qué pasa Neng?"

Edu Soto (Mataró, Barcelona, 1978), asentado en Madrid, ganó fama televisiva como parte del equipo de Andreu Buenafuente en televisión en "Buenafuente" (Antena 3), formato donde se hizo muy popular gracias a un personaje llamado "El Neng de Castefa", fama que perdura décadas después hasta el punto que una marca de que este verano colaboró con alusión a ello en una campaña promocional de una marca de patatas.

Carrera polivalente y Camino de Santiago

Edu Soto alterna esa gira con otros formatos que revelan su polivalencia como actor, humorista y músico como prueba un show llamado "El cabaret", "Welcome Lemi" (show musical donde actúa con una banda de ocho integrantes) o "Wanted se busca"... Y en cine, el 19 de agosto se estrena "Campamento Garra de Oso", película dirigida por Sílvia Quer. Y hace unos meses concluyó el rodaje de "Cómo salvar el mundo", de Alejo Levis, pendiente de estreno.

En Instagram, Edu Soto tiene 317.000 followers.

En 2023, Edu Soto y David Fernández, actor y humorista también vinculado a la carrera de Buenafuente, protagonizaron en "Dos de los nuestros", programa de Cuatro, un episodio donde hilaban aventuras cómicas alrededor de un viaje por el camino de Santiago.

Más teatro en Santiago con Pablo Puyol

Por otro lado, antes de esa visita de Edu Soto, veremos en Santiago a Pablo Puyol, famoso actor, bailarín y cantante con carrera desde sus tiempos en UPA Dance, que va a visitar Compostela con su nueva obra de teatro.

Pablo Puyol actuará a finales de verano a la capital gallega al frente del elenco de una comedia titulada "Nada" que se representa en el Teatro Compostela (antiguo Teatro La Salle) el sábado 19 de septiembre a las 20:00 horas con entradas ya a la venta desde 22 euros.