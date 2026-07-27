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Arde un coche dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago

Varios particulares alertaron sobre las 14.44 horas de un coche en llamas dentro de un garaje en la capital gallega

La columna de humo era visible desde distintos puntos del barrio compostelano.

La columna de humo era visible desde distintos puntos del barrio compostelano. / Lucía Martínez

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Lucía Martínez

Lucía Martínez

Un incendio registrado este lunes 27 de julio pasadas las 14.30 horas en un vehículo dentro de un garaje situado en la rúa das Santas Mariñas, a la altura del número 49, ha movilizado a los Bomberos de Santiago. La columna de humo era visible desde distintos puntos del barrio compostelano.

Según informa el 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, varios particulares han dado la voz de alarma en torno a las 14.44 horas, tras detectar que un coche estaba ardiendo en el interior del garaje.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Local, Policía Nacional y los Bomberos de Santiago. Según la información facilitada, no hay personas heridas. La columna de

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