El fenómeno 'Noites do Porto' desembarca en Santiago con una banda internacional tras su éxito en A Coruña

Tras el éxito logrado en la ciudad de A Coruña, el ciclo de conciertos Noites do Porto, que este 2026 ha celebrado su sexta edición en la ciudad herculina con nombres como Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Barry B, Vera Fauna, The Horrors, María José Llergo o Curtis Harding, entre muchos otros, da ahora un nuevo paso en su corta historia al expandir su sello a otras ciudades gallegas bajo el título de Noites do Porto Recomenda.

La nueva etapa de 'Noites do Porto'

Según los organizadores, se trata de «una nueva cápsula del festival que prolonga su actividad durante los meses de otoño» con la que, por primera vez, sale de A Coruña «para conectar algunas de las salas más emblemáticas de Galicia». Una «nueva marca» que surge con el objetivo de «mantener vivo el espíritu del festival a lo largo del año, trasladando su cuidada línea artística, la cercanía de los aforos reducidos y la apuesta por el formato sala a ciudades como Santiago de Compostela y Vigo, sin dejar de lado su cita con el público de A Coruña».

Así, el próximo 16 de noviembre, Noites do Porto Recomenda desembarcará en Santiago de Compostela. Lo hará en la sala Capitol con un concierto del cuarteto británico Temples, el cual promete dar espectáculo con su aclamado repertorio de neopsicodelia y pop elaborado e, incluso, presentará en exclusiva en Galicia las canciones de BLISS, su nuevo álbum publicado el pasado mes de junio.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketmaster y Ataquilla a partir de 23,60 euros.

'Noites do Porto' llegará a más ciudades de Galicia

Pero la capital gallega no será la única ciudad en la que aterrice este año Noites do Porto Recomenda. Y es que Vigo también albergará una de las actuaciones. Eso sí. De momento, se desconoce la sala que acogerá este ciclo de conciertos ni los artistas que actuarán en la ciudad olívica, aunque todo apunta a que se desvelará en las próximas semanas junto al resto de ciudades de Galicia a las que llegará este festival en 2027.

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