DÍA DO TRAXE GALEGO
Compostela premia un ano máis os mellores traxes do noso folclore
As mellores vestimentas foron merecedoras de 500 euros e do correspondente diploma nas categorías de uso común, conxunto, traxe de garda e antigo.
Un ano máis Compostela rendeuse no culto ao traxe tradicional galego. O Día do Traxe congregou na Praza da Quintana unha multitude que, previamente, xa desfilara polas rúas da cidade e foi recibida no Pazo de Raxoi pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.
Na tarde, tocou premiar os mellores traxes, os de uso común, os conxuntos, os traxes de garda e os traxes antigos. Oprimeiro premio, dotado con 500 euros e un diploma, en canto ao traxe de uso común foi para Lucía Piñeiro; e no segundo posto Concepción Pereiro, merecedora de 400 euros .
Na categoría masculina de traxes de uso común foi o vencedor Antonio Vázquez, 500 euros e diploma, e seguiuno Miguel V. Jáudenes, 400 euros e mais diploma. En canto apezas antigas, «que non compoñen un traxe completo» a gañadora foi Ana Belén Gabián, merecedora de 300 euros.
Traxes de garda
O primeiro premio de traxe de garda, neste caso en categoría feminina, foi para Lara X. Salgado, tamén 500 euros e diploma, e detrás dela estivo Mari Paz Félix, gañadora de 400 euros. Na categoría masculina, o traxe antigo máis valorado foi o de Carlos Viéitez, e na feminina a gañadora foi Belén López. Ademais, outorgáronse varios accesits: a Simón Collantes, Anxos Airabella e Dolores Quintáns, que foron merecedores cada un deles de 300 euros e mais o diploma acreditativo.
- Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
- Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
- Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
- El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
- Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
- Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
- Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
- Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»