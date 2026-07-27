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DÍA DO TRAXE GALEGO

Compostela premia un ano máis os mellores traxes do noso folclore

As mellores vestimentas foron merecedoras de 500 euros e do correspondente diploma nas categorías de uso común, conxunto, traxe de garda e antigo.

Premiados do desfile do Día do Traxe Galego nas Festas do Apóstolo

Premiados do desfile do Día do Traxe Galego nas Festas do Apóstolo

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Premiados do desfile do Día do Traxe Galego nas Festas do Apóstolo / Santiago Esturao

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago de Compostela

Un ano máis Compostela rendeuse no culto ao traxe tradicional galego. O Día do Traxe congregou na Praza da Quintana unha multitude que, previamente, xa desfilara polas rúas da cidade e foi recibida no Pazo de Raxoi pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Na tarde, tocou premiar os mellores traxes, os de uso común, os conxuntos, os traxes de garda e os traxes antigos. Oprimeiro premio, dotado con 500 euros e un diploma, en canto ao traxe de uso común foi para Lucía Piñeiro; e no segundo posto Concepción Pereiro, merecedora de 400 euros .

Na categoría masculina de traxes de uso común foi o vencedor Antonio Vázquez, 500 euros e diploma, e seguiuno Miguel V. Jáudenes, 400 euros e mais diploma. En canto apezas antigas, «que non compoñen un traxe completo» a gañadora foi Ana Belén Gabián, merecedora de 300 euros.

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Traxes de garda

O primeiro premio de traxe de garda, neste caso en categoría feminina, foi para Lara X. Salgado, tamén 500 euros e diploma, e detrás dela estivo Mari Paz Félix, gañadora de 400 euros. Na categoría masculina, o traxe antigo máis valorado foi o de Carlos Viéitez, e na feminina a gañadora foi Belén López. Ademais, outorgáronse varios accesits: a Simón Collantes, Anxos Airabella e Dolores Quintáns, que foron merecedores cada un deles de 300 euros e mais o diploma acreditativo.

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