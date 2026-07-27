De un 'hobby' a conquistar a Zara: la artesana de Santiago que convierte la cestería en lujo

Varios metros de cuerda de algodón, un bloc para bocetar y sus manos. Eso es todo lo que necesita Sonia De Gerónimo para crear algunas de las piezas que, más tarde, se presentan al mundo bajo el nombre de marcas mundialmente conocidas.

Desde el pequeño taller que tiene en su casa de Santiago, las obras saltan a las mesas de restaurantes con estrella Michelin o a las grandes firmas de ropa. Detrás, hay un proceso artesano, un compromiso ecológico y, sobre todo, muchas horas de pruebas. "Tengo piezas que me han llevado un mes, en las que introduzco bordados y apliques. Requiere tiempo, pero no solo trabajo diseños elaborados", explica la artista, que trata de recuperar el arte "tradicional de la cestería" con el ojo estético que le dieron sus estudios de Moda.

El packaging de uno de los vinos de Marqués de Murrieta, diseñados por Sonia De Gerónimo. / Cedida

El resultado ha conquistado a marcas que dejan en sus manos -y nunca mejor dicho- partes de sus campañas y decoraciones. La bodega Marqués de Murrieta, por ejemplo, le encargó el packaging de uno de sus vinos y la firma de cosmética natural Secretos del Agua lleva cuatro años usando sus piezas en sus lanzamientos especiales de Navidad, llegando a los 2.500 artículos por temporada.

Para el Museo Thyssen, De Gerónimo diseñó una cartera a modo de merchandising para una exposición de Balenciaga, un encargo que comenzó en "unas 25" y acabó ascendiendo a las 700 piezas. Pero la joya de la corona, fue, sin duda, su colaboración con Inditex, que le pidió tres bolsos que "se agotaron el mismo día" que se pusieron a la venta en la web de Zara. "Fue algo fascinante. La mayoría de mis compañeros han acabado trabajando para ellos, pero yo he trabajado con ellos. A partir de ahí, se abre la puerta grande".

Dos de los bolsos realizados por Sonia de Gerónimo para Zara en 2023. / Cedida

Degerónimo, la marca artesana de Compostela que apuesta por la "doble vida"

Las piezas que Sonia crea bajo su marca, Degerónimo, están hechas de fibras naturales. Si bien a veces emplea materiales como la lana o el cuero, lo que realmente "caracteriza" a su firma es la cuerda de algodón, con la que elabora artículos tan variados como cestas, jarrones, lámparas o centros de mesa.

El packaging elaborado por Sonia de Gerónimo para la marca de cosmética natural Secretos del Agua. / Cedida

Para restaurantes como A Tafona -de la multipremiada chef Lucía Freitas- y Casa Solla, ha diseñado desde paneras hasta bajoplatos. Siempre que puede, la artesana intenta introducir la multifuncionalidad, haciendo que sus creaciones puedan transformarse en otras cosas. "Las piezas están pensadas para tener una doble vida. Las cajas también son neceseres y los bolsos de Zara se convertían en objetos de decoración para la casa", indica De Gerónimo.

La creadora admite que "nunca" se planteó la artesanía "como algo de lo que poder vivir", pero el proyecto se fue gestando "poco a poco" hasta que decidió apostar por él. Fue hace diez años, en 2016, cuando dio el salto después de que algunos productos gustaran en las ferias y de que la baja de su embarazo le diera tiempo para pensar en su futuro.

Una de las lámparas diseñadas por Sonia De Gerónimo, en la exposición 'Pensar coas mans' de la Cidade da Cultura. / Cedida

Antes, esta lucense enamorada de Compostela había trabajado en producciones cinematográficas y en series de televisión como Fariña, en la que formaba parte del equipo de vestuario. Pero Sonia quería algo más desafiante y lo encontró en aquello que le había entusiasmado siempre: "Crear con las manos".

Si en algún momento duda o tiene un instante de flaqueza, regresa a aquella infancia y vuelve a mirar a esa niña que pintaba con pasión sobre la mesa para entretenerse. "Me gusta volver ahí, porque me hace ser consciente de todo lo que he conseguido yo sola. Lo artístico siempre se ha tenido por un hobby, pero yo tuve la ilusión de hacer lo que me gusta".