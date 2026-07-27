Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocupación ApóstolRural gallegoPedro BlancoDía do Traxe GalegoCarreira Pedestre
instagram

De un 'hobby' a conquistar a Zara: la artesana de Santiago que convierte la cestería en lujo

Inditex, Marqués de Murrieta y varios restaurantes con estrella Michelin han confiado en Sonia De Gerónimo, que crea a mano sus obras con fibras naturales

La artesana Sonia De Gerónimo.

La artesana Sonia De Gerónimo. / David Silva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alicia Pardo

Varios metros de cuerda de algodón, un bloc para bocetar y sus manos. Eso es todo lo que necesita Sonia De Gerónimo para crear algunas de las piezas que, más tarde, se presentan al mundo bajo el nombre de marcas mundialmente conocidas.

Desde el pequeño taller que tiene en su casa de Santiago, las obras saltan a las mesas de restaurantes con estrella Michelin o a las grandes firmas de ropa. Detrás, hay un proceso artesano, un compromiso ecológico y, sobre todo, muchas horas de pruebas. "Tengo piezas que me han llevado un mes, en las que introduzco bordados y apliques. Requiere tiempo, pero no solo trabajo diseños elaborados", explica la artista, que trata de recuperar el arte "tradicional de la cestería" con el ojo estético que le dieron sus estudios de Moda.

El packaging de uno de los vinos de Marqués de Murrieta, diseñados por Sonia De Gerónimo.

El packaging de uno de los vinos de Marqués de Murrieta, diseñados por Sonia De Gerónimo. / Cedida

El resultado ha conquistado a marcas que dejan en sus manos -y nunca mejor dicho- partes de sus campañas y decoraciones. La bodega Marqués de Murrieta, por ejemplo, le encargó el packaging de uno de sus vinos y la firma de cosmética natural Secretos del Agua lleva cuatro años usando sus piezas en sus lanzamientos especiales de Navidad, llegando a los 2.500 artículos por temporada.

Para el Museo Thyssen, De Gerónimo diseñó una cartera a modo de merchandising para una exposición de Balenciaga, un encargo que comenzó en "unas 25" y acabó ascendiendo a las 700 piezas. Pero la joya de la corona, fue, sin duda, su colaboración con Inditex, que le pidió tres bolsos que "se agotaron el mismo día" que se pusieron a la venta en la web de Zara. "Fue algo fascinante. La mayoría de mis compañeros han acabado trabajando para ellos, pero yo he trabajado con ellos. A partir de ahí, se abre la puerta grande".

Dos de los bolsos realizados por Sonia de Gerónimo para Zara en 2023.

Dos de los bolsos realizados por Sonia de Gerónimo para Zara en 2023. / Cedida

Degerónimo, la marca artesana de Compostela que apuesta por la "doble vida"

Las piezas que Sonia crea bajo su marca, Degerónimo, están hechas de fibras naturales. Si bien a veces emplea materiales como la lana o el cuero, lo que realmente "caracteriza" a su firma es la cuerda de algodón, con la que elabora artículos tan variados como cestas, jarrones, lámparas o centros de mesa.

El packaging elaborado por Sonia de Gerónimo para la marca de cosmética natural Secretos del Agua.

El packaging elaborado por Sonia de Gerónimo para la marca de cosmética natural Secretos del Agua. / Cedida

Para restaurantes como A Tafona -de la multipremiada chef Lucía Freitas- y Casa Solla, ha diseñado desde paneras hasta bajoplatos. Siempre que puede, la artesana intenta introducir la multifuncionalidad, haciendo que sus creaciones puedan transformarse en otras cosas. "Las piezas están pensadas para tener una doble vida. Las cajas también son neceseres y los bolsos de Zara se convertían en objetos de decoración para la casa", indica De Gerónimo.

La creadora admite que "nunca" se planteó la artesanía "como algo de lo que poder vivir", pero el proyecto se fue gestando "poco a poco" hasta que decidió apostar por él. Fue hace diez años, en 2016, cuando dio el salto después de que algunos productos gustaran en las ferias y de que la baja de su embarazo le diera tiempo para pensar en su futuro.

Una de las lámparas diseñadas por Sonia De Gerónimo, en la exposición 'Pensar coas mans' de la Cidade da Cultura.

Una de las lámparas diseñadas por Sonia De Gerónimo, en la exposición 'Pensar coas mans' de la Cidade da Cultura. / Cedida

Antes, esta lucense enamorada de Compostela había trabajado en producciones cinematográficas y en series de televisión como Fariña, en la que formaba parte del equipo de vestuario. Pero Sonia quería algo más desafiante y lo encontró en aquello que le había entusiasmado siempre: "Crear con las manos".

Noticias relacionadas y más

Si en algún momento duda o tiene un instante de flaqueza, regresa a aquella infancia y vuelve a mirar a esa niña que pintaba con pasión sobre la mesa para entretenerse. "Me gusta volver ahí, porque me hace ser consciente de todo lo que he conseguido yo sola. Lo artístico siempre se ha tenido por un hobby, pero yo tuve la ilusión de hacer lo que me gusta".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  2. Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
  3. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  4. El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
  5. Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
  6. Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
  7. Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
  8. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»

De un 'hobby' a conquistar a Zara: la artesana de Santiago que convierte la cestería en lujo

El actor Edu Soto anuncia su espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution' en Santiago

El actor Edu Soto anuncia su espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution' en Santiago

Qué hacer este lunes en las Fiestas del Apóstol 2026: conciertos, cine gratis y el Día de Padrón

Qué hacer este lunes en las Fiestas del Apóstol 2026: conciertos, cine gratis y el Día de Padrón

El Apóstol no acaba con los fuegos: ocho películas al aire libre que todavía puedes ver en Santiago

El Apóstol no acaba con los fuegos: ocho películas al aire libre que todavía puedes ver en Santiago

Una persona convierte "en rocódromo" el Colexio de Fonseca para hacerse una fotografía

Eva López, directora do Centro Galego de Arte Contemporánea: "Sempre fun libre e independente, e desde que cheguei ao CGAC sigo sendo a mesma persoa"

Eva López, directora do Centro Galego de Arte Contemporánea: "Sempre fun libre e independente, e desde que cheguei ao CGAC sigo sendo a mesma persoa"

De Santiago a la televisión: esta serie de ciencia ficción ambientada en Galicia llega a Cuatro tras su éxito en Prime Video

De Santiago a la televisión: esta serie de ciencia ficción ambientada en Galicia llega a Cuatro tras su éxito en Prime Video

Compostela premia un ano máis os mellores traxes do noso folclore

Compostela premia un ano máis os mellores traxes do noso folclore
Tracking Pixel Contents