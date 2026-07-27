Apóstolo 2026
Santiago e Padrón únense para conmemorar a súa irmandade
Os representantes de os ambos concellos e as súas bandas de música encontráronse na Praza do Obradoiro para celebrar o Día de Padrón en Santiago
Saínza Seoane
O sexto día das festas do Apóstolo acolleu o Día de Padrón en Santiago. Goretti Sanmartín, a alcaldesa de Compostela, e Anxo Rei, alcalde de Padrón, destacaron os máis de 60 anos de irmandade entre ambas as vilas. Sanmartín e Rei atopáronse na praza do Obradoiro cos seus equipos de goberno e alí intercambiaron os bastóns de mando.
Unha vez rematados os saúdos protocolarios entre ambos os gobernos, alcaldes e concelleiros trasladáronse ao Salón Vermello do Pazo de Raxoi para pronunciar os seus discursos. Tanto Goretti Sanmartín como Anxo Rei comezaron as súas intervencións lembrando ás persoas afectadas polos fortes incendios que están a ter lugar na península. "Cómpre mandar toda a nosa solidariedade á poboación afectada e aos dispositivos que traballan na extinción dos incendios", afirmou Sanmartín.
A alcaldesa de Santiago resaltou o momento "alarmante de emerxencia climática" e a necesidade de introducir cambios nas políticas de prevención para así "apagar os incendios durante o inverno". O deseño das cidades, como a transformación do barrio de Pontepedriña, preséntase como unha das medidas para facer fronte á emerxencia climática e, como consecuencia directa, para coidar o río Sar. O caudal do curso fluvial que une Santiago e Padrón é unha das preocupacións comúns de ambos os concellos.
Durante o seu discurso, Anxo Rei, o alcalde de Padrón, destacou a necesidade de "poñer o foco no que nos une". Con eventos coma este, o rexedor quere reflectir unha imaxe de concordia entre ambas as vilas. O antigo estudante da USC tamén quixo destacar o nomeamento de Rosa Crujeiras como a primeira reitora muller da Universidade de Santiago: "A universidade avanza como o fai a sociedade", afirmou Anxo Rei, presentando a cidade e a institución como "un exemplo de evolución constante".
Unha vez rematadas ambas as intervencións, os alcaldes intercambiaron agasallos en forma de libros. Raxoi escolleu Compostela. Una historia entrenida, un atlas histórico sobre a cidade de Santiago, mentres que o equipo de Anxo Rei agasallou aos composteláns con Padrón y las inundaciones, de Rosalía de Castro, e Galiza na Guerra Civil, para destacar a importancia de manter viva a memoria desta parte da historia de España e Galicia.
Baixo o sol do mediodía, as bandas de música de ambas as localidades clausuraron o evento. Os músicos ofreceron un recital na praza do Obradoiro e puxeron así o broche final ao encontro entre Santiago e Padrón nas festas do Apóstolo 2026.
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