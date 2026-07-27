El Apóstol no acaba con los fuegos: ocho películas al aire libre que todavía puedes ver en Santiago

Después de vivir una de las noches más esperadas de las Fiestas del Apóstol con los fuegos, todavía quedan muchas actividades hasta que los festejos más internacionales de Santiago terminen el próximo 31 de julio.

Entre ellas destaca 'Compostela Cinema', el ciclo de cine al aire libre que proyectará un total de ocho películas con entrada gratuita en diversos espacios de Santiago y su entorno. Entre las películas que se proyectarán destacan Sirât, la aclamada película dirigida por el gallego Oliver Laxe, o Rondallas, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.

El ciclo de cine, que ya lleva celebrándose unos años dentro de la programación de las Fiestas del Apóstol, tiene por objetivo aunar cultura y fiesta, extendendiendo esta última a todo el territorio municipal y llegando también al rural compostelano con proyecciones en Lavacolla, Gracia y Berdía.

Fotograma de la película Sirat. 27/01/2026 Sirat de Oliver Laxe / MOVISTAR PLUS+

Estas son las ocho películas de 'Compostela Cinema'

Precisamente en Lavacolla, en concreto en la Praza de Lavacolla, tendrán lugar este lunes 27 de julio las dos primeras proyecciones.

El ciclo se estrena a las 20.00 horas con Flow, una película dirigida por el cineasta letón Gints Zilbalodis que hizo historia al consagrarse como la ganadora del Óscar a la Mejor Película de Animación en 2025, además de obtener el Globo de Oro en la misma categoría.

Dos horas más tarde y en el mismo lugar tendrá lugar la proyección de Sirât, que narra la historia de Luis y su hijo Esteban, quienes se adentran en una rave en el desierto para buscar a Mar, su hija y hermana desaparecida hace meses en una de esas fiestas.

Horarios y dónde ver las ocho películas

Luego de las dos proyecciones en la Praza de Lavacolla, el ciclo de cine gratuito al aire libre se desplazará hasta la Praza da Veciñanza da Gracia, el exterior del Centro Cultural de Berdía y el parque compostelano Eugenio Granell.

En cada ubicación se proyectarán dos películas el mismo día, en dos horarios: a las 20.00 y a las 22.00 horas.

Lunes 27 de julio en la Praza da Lavacolla:

Flow , a las 20.00 horas

, a las 20.00 horas Sirât, a las 22.00 horas

Martes 28 de julio en la Praza da Veciñanza da Gracia:

Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas , a las 20.00 horas

, a las 20.00 horas San Simón, a las 22.00 horas

Miércoles 29 de julio en el exterior del Centro Cultural de Berdía:

A galiña turuleca , a las 20.00 horas

, a las 20.00 horas Romería, a las 22.00 horas

Jueves 30 de julio en el Parque Eugenio Granell: