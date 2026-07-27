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MÚSICA CLÁSICA

Ganadora de un Latin Grammy, Isabel Dobarro graba con la Royal Philharmonic Orchestra en Abbey Road

Tras su paso por Brasil, la pianista compostelana Isabel Dobarro volverá a Santiago para homenajear al compositor y fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Santiago de Masarnau

Isabel Dobarro con Rubén Torres ante la entrada de Abbey Road. Al lado, durante la grabación.

Isabel Dobarro con Rubén Torres ante la entrada de Abbey Road. Al lado, durante la grabación. / Cedidas

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La premiada pianista compostelana Isabel Dobarro (Santiago, 1992), ganadora de un Latin Grammy, ha grabado este verano en Abbey Road (Londres) con el compositor y pianista madrileño Vicente Álamo.

Isabel Dobarro ha sido una de las invitadas principales de las sesiones de grabación del concierto para piano y orquesta "Perséfone" del citado Vicente Álamo, celebradas en los legendarios Abbey Road Studios durante el presente mes de julio, local con fama por estar ligados a la carrera de The Beatles.

Junto a la Royal Philharmonic Orchestra

Isabel Dobarro ha tocado en ese estudio de Londres como solista, acompañada por la Royal Philharmonic Orchestra, y bajo la dirección del Alberto G. López, contando con el ingeniero de sonido y productor Javier Monteverde.

Vicente Álamo, Isabel Dobarro y Rubén Torres en Abbey Road.

Vicente Álamo, Isabel Dobarro y Rubén Torres en Abbey Road. / Cedida

"Ha sido un auténtico privilegio tocar este gran concierto de Vicente Álamo en un espacio como los Abbey Road Studios, con una de las mejores orquestas del mundo y acompañada, además, por un magnífico director. Volver a colaborar de nuevo con Javier Monteverde, quien fue productor de Kaleidoscope ha sido también maravilloso. Sin duda, ha sido un sueño hecho realidad", señala la artista compostelana.

La pianista santiaguesa Isabel Dobarro, cuarta desde la izquierda. con más protagonistas.

La pianista santiaguesa Isabel Dobarro, cuarta desde la izquierda. con más protagonistas. / Cedida

Durante esa reciente experiencia londinense, Isabel Dobarro estuvo acompañada por su marido, Rubén Torres, flautista y profesor del centro madrileño EMKG y también del Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, situado también en Madrid.

Vuelta a Santiago

Isabel Dobarro viajará en breve a Compostela, antes actúa en Brasil dentro del Festival de Música Contemporánea Brasilia Piano Forum, este martes 28 de julio, fecha que es parte de la gira de "Kaleidoscope", el disco por el que fue ganadora de un Latin Grammy.

Isabel Dobarro vuelve a Santiago en breve para homenajear a Santiago de Masarnau (1805-1882), fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España (que estableció en 1849), además de compositor y pianista. Así, e el miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos, como parte de la programación de la LXVIII edición de los Cursos Internacionales Música en Compostela.

Noticias relacionadas y más

En su homenaje a Santiago de Masarnau, Isabel Dobarro dará una conferencia titulada "El piano de Santiago de Masarnau", sesión bilingüe en español e inglés para repasar la obra pianística del compositor madrileño y su valía dentro del llamado Romanticismo Europeo, propuesta que contará además, con la interpretación del maestro Josep María Colom, Premio Nacional de Música en 1998.

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