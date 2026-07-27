Nuevos cortes de tráfico en Santiago: hasta cinco calles permanecerán cerradas a lo largo de esta semana

Hasta cinco calles de Santiago de Compostela permanecerán cerradas, en distintos tramos y días, desde este martes 28 de agosto hasta el próximo lunes 3 de agosto por obras en varios puntos de la capital gallega.

Tanto este martes 28 como el miércoles 29 de julio, se producirán cortes de tráfico en las rúas do Hórreo, Nabal, Ramón Piñeiro y en el cruce de la rúa Espiñeira con la rúa de Manuel Caeiro.

Estas afectaciones al tráfico, que se producirán en horario de mañana con una duración aproximada de 2 horas cada día, se producirán por la reparación de las tapas de arqueta que la empresa Veolia efectuará en los siguientes puntos: en la rúa do Hórreo 71 (donde se dará paso alternativo), rúa do Nabal 12 (dando paso alternativo), rúa de Ramón Piñeiro 2 (dando paso alternativo) y en el cruce de la rúa da Espiñeira con la rúa de Manuel Caeiro, desviándose por la rúa de Bilbao.

Más cortes hasta el 3 de agosto

Por otro lado, los días 29, 30, 31 de julio y 3 de agosto, la rúa de San Martiño de Aríns estará cortada al tráfico en el tramo comprendido entre la rotonda da rúa das Estrelas y el cruce con la rúa do Pasadoiro.

El corte será efectivo desde las 8.00 hasta las 21.00 h. de cada día, quedando abierta a la circulación el resto del día. El motivo de la interrupción en la circulación es el fresado y posterior aglomerado de la calzada.

La rúa de San Martiño de Aríns estará cortada desde el miércoles 29 de julio al lunes 3 de agosto / Google Maps

El desvío alternativo será por las rúas do Pasadoiro, rúa Senande, rúa da Seitura y rúa das Estrelas.

Cambios en el transporte urbano

Con motivo de este último corte en San Martiño de Aríns, el transporte urbano de la capital gallega tendrá que modificar su itinerario habitual, en concreto la línea 7, que tendrá los siguientes desvíos:

En el horario en el que esté cortada la calle, de 8.00 a 21.00, el autobús, antes de terminar el recorrido en la zona, se desviará por la rúa do Pasadoiro hasta la zona de Sanxuás, retomando en el cruce entre la rúa Senande y Pasadoiro.

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En este tramo quedarán suprimidas las paradas (295) Lobío; (016) A Pena; (540) San Martiño, cruce Agra das Lamas; (033), Agra dos Campos; (320), Monte do Gozo, rotonda; (034) Agra dos Campos, cruce Senande; (517) rúa de Senande); y (592) Sanxuás.