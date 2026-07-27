Vandalismo
Una persona convierte "en rocódromo" el Colexio de Fonseca para hacerse una fotografía
Apatrigal denuncia el comportamiento incívico y advierte de que hechos como este, más allá de la anécdota, representan «síntomas de una pérdida de respeto por el patrimonio común»
La imagen de un individuo escalando la fachada del histórico Colexio de Fonseca ha corrido como la pólvora durante las últimas horas. El comportamiento incívico del sujeto ha provocado las críticas de cientos de usuarios y, especialmente, la de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, que alerta de la progresiva utilización de los monumentos compostelanos como simples escenarios para las redes sociales.
Las imágenes difundidas muestran a la persona encaramada a la fachada barroca del inmueble, construida en 1688 y considerada uno de los elementos históricos más valiosos de Compostela. Apatrigal considera que la escena resulta «difícil de comprender» y la relaciona con un modelo turístico en el que algunos visitantes priorizan conseguir una fotografía llamativa frente a conocer y respetar los lugares que recorren.
«Lo importante ya no es comprender lo que se visita, sino demostrar que se estuvo allí», lamenta la asociación. En su comunicado recuerda que escalar fachadas históricas, tocar esculturas, grabar nombres en la piedra o colocar candados en monumentos no son únicamente anécdotas, sino «síntomas de una pérdida de respeto por el patrimonio común».
La organización reclama visitantes «mejor informados, más conscientes y más respetuosos» y subraya que los edificios históricos no pueden tratarse como decorados o parques de atracciones. «El patrimonio no es un decorado ni un rocódromo. Es un legado que recibimos de las generaciones anteriores y que tenemos la obligación de transmitir íntegro a las que vengan detrás», sostiene.
La asociación concluye que la verdadera experiencia de recorrer una ciudad histórica como Santiago no consiste en «conquistar sus monumentos», sino en comprenderlos, admirarlos y respetarlos.
- Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
- Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
- Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
- El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
- Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
- Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
- Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
- Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»