Qué hacer este lunes en las Fiestas del Apóstol 2026: conciertos, cine gratis y el Día de Padrón

Las Fiestas del Apóstol continúan este lunes 27 de julio con una intensa jornada de actividades para todos los públicos en Santiago de Compostela. La programación de hoy incluye conciertos, proyecciones de películas y más eventos culturales repartidos por distintos escenarios de la ciudad. Desde EL CORREO GALLEGO te traemos toda la información que necesitas tener para disfrutar de una nueva jornada de las Fiestas del Apóstol.

Día de Padrón en Santiago

La historia se convierte en uno de los grandes protagonistas de hoy. La importancia de Santiago está intrínsecamente relacionada con Padrón, la relación de estas dos ciudades da origen a uno de los monumentos más importantes de Galicia, la Catedral de Santiago de Compostela. La leyenda cuenta que la barca en la que fueron trasladados los restos del Apóstol fue amarrada a un gran "pedrón" y de este amarre deriva el nombre de la localidad de Padrón, posteriormente los restos del Apóstol fueron trasladados hasta lo que hoy es la Catedral.

Día de Padrón en santiago / Jesús Prieto

A partir de las 13:00 horas dará comienzo el evento, se iniciará con la recepción de los representantes de Padrón en el Concello. Después de esta recepción se dará un concierto conjunto entre las bandas de Padrón y Santiago, conmemorando así la historia que unió y une a los dos municipios, siendo así uno de los eventos más señalados en el calendario de las Fiestas del Apóstol.

Compostela Cinema

Dentro de las Fiestas del Apóstol 2026 la Plaza de Lavacolla se convertirá en un cine improvisado. Hoy se podrán visionar dos películas: Flow y Sirat. Desde las 20:00 horas se proyectará Flow y desde las 22:00 horas se proyectará Sirat. Con esta iniciativa el Concello busca acercar la cultura del cine a toda la población compostelana.

Dirigida por Gints Zilbalodis, Flow narra la historia de un gato solitario que, tras una gran inundación, se ve obligado a compartir un pequeño barco con otros animales mientras emprenden un viaje lleno de desafíos. Sin diálogos y con una cuidada propuesta visual, la película ofrece una emotiva reflexión sobre la cooperación, la supervivencia y la convivencia, convirtiéndose en una de las obras más reconocidas del cine de animación reciente.

Fotograma do filme de animación 'Flow' / Numax

Por su parte, la película dirigida por el cineasta gallego Oliver Laxe, Sirat, sigue el viaje de un padre y su hijo, que recorren el desierto marroquí en busca de una joven desaparecida mientras atraviesan el circuito de las fiestas rave. La cinta combina el drama y la aventura con una propuesta visual y narrativa poco convencional, convirtiéndose en una de las películas más reconocidas de la temporada y candidata a ganar un Óscar.

Fotograma de la película Sirat. 27/01/2026 Sirat de Oliver Laxe SOCIEDAD MOVISTAR PLUS+ / Cedida

La proyección forma parte de Compostela Cinema, una iniciativa que lleva el séptimo arte a distintos espacios de Santiago durante las Fiestas del Apóstol 2026. La sesión será gratuita, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar del cine bajo las estrellas.

Concierto de La Perra Blanco hoy en la Plaza de la Quintana: rock auténtico y energía garantizada

La Perra Blanco será la encargada de hacer vibrar la Plaza de la Quintana a partir de las 21:00 horas. La artista gaditana reunirá a cientos de espectadores en un concierto que promete ser el plato fuerte musical de hoy en las Fiestas del Apóstol 2026.

Temas como Can't Hide No More, Get It Out y Rock Me formarán parte del repertorio con el que los asistentes podrán disfrutar de una velada marcada por el rock and roll más auténtico, el rhythm & blues y la energía que caracteriza a la cantante y guitarrista.

Público esperando al concierto en la Plaza de la Quintana / Antonio Hernández

Sin duda, esta cita no dejará a ninguno de los asistentes insatisfechos. La fuerza escénica de La Perra Blanco convertirá la noche en una memorable para todos los que asistan al concierto en la Quintana.

Concierto: un viaje musical por las culturas del Atlántico

En el marco de las Fiestas del Apóstol, este ciclo de conciertos propone un viaje musical que celebra el encuentro entre culturas a través de diferentes formaciones y repertorios. Con un recorrido por las tradiciones europeas y atlánticas, la programación reúne obras de compositores como Bach, Ravel, Vaughan Williams, Gershwin, Stravinsky o Prokófiev, mostrando cómo la música transforma las raíces locales en un lenguaje universal. En una ciudad como Santiago de Compostela, símbolo histórico de encuentro entre pueblos, este ciclo reivindica la música como un puente de diálogo, memoria e identidad compartida.

Asistentes a un evento en el Teatro Principal / Moncho Fuentes

Este concierto ofrece un viaje musical por las culturas del Atlántico a través de obras de compositores de Francia, Inglaterra, Escocia y Estados Unidos, que combinan tradición y modernidad desde perspectivas muy diversas. El programa recorre la elegancia francesa, el folclore británico, la intensidad de la música escocesa y la fusión entre música clásica y jazz de Gershwin, mostrando cómo el Atlántico ha sido, más que una frontera, un espacio de encuentro e intercambio entre pueblos, culturas y músicas.