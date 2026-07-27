Reabre la vía convencional Santiago-Ourense tras extinguirse el fuego causado por el paso de un tren en Boborás

La circulación ferroviaria interrumpida entre O Carballino y O Irixo, que afectó a los trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela, ha reabierto tras estar interrumpida durante unas horas esta tarde de lunes por un fuego en Boborás (Ourense) que ha quedado extinguido.

Así, se ha reanudado tras extinguirse el incendio registrado a las 15,26 horas en Boborás, parroquia de Xurenzás. Por parte de la Consellería do Medio Rural se explica a Europa Press que el incendio fue provocado por el paso de un tren. Finalmente, el fuego se ha quedado en un conato que solo ha quemado 0,18 hectáreas.

Al respecto, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, también apunta al paso de un tren como causa del fuego. Por su parte, Adif sostiene que se trata de "un incendio ajeno" a la infraestructura.

El incendio ha quedado extinguido a las 20,40 horas de este lunes. En las tareas de extinción han participado un helicóptero y dos aviones, entre otros medios.

Precisamente, hace 10 días quedó extinguido otro incendio en esta misma parroquia tras calcinar 19 hectáreas, en un fuego que quemó en ese caso el castro de Xurenzás.

Además, el pasado 13 de julio, el paso de un tren de mercancías por el entorno de Ourense provocó ocho fuegos en los municipios Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, que obligaron a activar un amplio operativo. Quemaron cerca de ocho hectáreas.