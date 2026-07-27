Rueda rechaza que exista "desprecio" hacia Santiago y acusa a la alcaldesa de "desviar a atención"
El presidente de la Xunta responde a las críticas de Goretti Sanmartín sobre una supuesta falta de reuniones
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, rechazó este lunes las acusaciones de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien había hablado de un supuesto «desprecio» hacia la ciudad por parte del mandatario autonómico ante la ausencia de una reunión entre ambos.
Preguntado por estas declaraciones, Rueda aseguró que la regidora compostelana atraviesa en estos momentos numerosos problemas relacionados con la gestión municipal y consideró que sus críticas hacia la Xunta buscan apartar el foco de esas dificultades.
«Creo que a alcaldesa de Santiago neste momento ten moitísimos problemas de xestión, cada día lle sae un diferente, e penso que quere desviar a atención», afirmó el presidente.
Rueda cuestionó que Sanmartín responsabilice a la Administración autonómica y a su presidente de los asuntos que el gobierno local no consigue resolver. «Parece ser que moitos problemas non os resolve, senón todo o contrario, e o responsable é a Xunta de Galicia e o seu presidente por non ter unha reunión con ela», señaló.
El titular del Ejecutivo autonómico restó credibilidad a la estrategia de la alcaldesa y apeló directamente al criterio de la ciudadanía compostelana. «Está ben que o intente, pero non creo que os santiagueses, que son moi listos, escóitena», concluyó.
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