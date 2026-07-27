Santiago, pieza clave en la estrategia del PP para reconquistar la Diputación de A Coruña en las elecciones municipales de 2027

Quedan ya menos de diez meses para las elecciones municipales de 2027, que es muy poco tiempo en la concepción de la política clásica, pero toda una eternidad en la actual sociedad, más impredecible que nunca. Y debido a esa incertidumbre permanente en la que se vive, cualquier foto fija que se pueda tirar del presente tiene un valor relativo o más bien escaso a la hora de sacar conclusiones de lo que pueda ocurrir en las urnas el 23 de mayo del año que viene.

Sin embargo, en medio de toda esta volatilidad política, el Partido Popular de la provincia de A Coruñasí tiene claras algunas cuestiones que considera que serán claves en la lucha por el poder local y provincial el año que viene sin que estos diez meses que quedan por delante vayan a alterar el escenario. La primera es que necesita convencer a los electores de que el voto a Vox es en realidad un voto para la izquierda, ya que la incapacidad de los de Abascal de transformar sus apoyos en concejales en Galicia "tira a la basura" miles de papeletas de la derecha y beneficia así a PSOE y BNG. La segunda es que la batalla por la Diputación Provincial se jugará mayoritariamente en tres zonas: A Coruña, Noia-O Barbanza y, por supuesto, Santiago, considerada pieza clave en la lucha por el poder provincial.

Evaristo Ben, secretario general del PP en la provincia de A Coruña / ECG

"Los votos sin representación como los de Vox favorecen bipartitos de PSOE y BNG"

"Nuestra intención es subir tres diputados provinciales en los partidos judiciales de Noia, A Coruña y Santiago y en ese trabajo estamos encaminados", avanza Evaristo Ben, secretario general del PP de A Coruña.

La idea de los populares, explica, parte de sacar representación en los 93 municipios de A Coruña, "que puede parecer algo de mínimos, pero somos el único partido que lo consigue", reivindica Ben. A partir de ahí, el reto es ganar y gobernar las tres ciudades (solo lo hace en Ferrol), como ocurrió en el año 2011, "y los sondeos dicen que estamos cerca de conseguirlo".

Con representación en los 93 concellos y, sobre todo, con buenos resultados en las tres ciudades de la provincia, el PP vería alfombrado su camino hacia la Diputación de A Coruña, que es "otro gran objetivo" de las municipales. "En 2023 quedamos a dos diputados que bien pudieron ir para el PP si no hubiese la incidencia de Vox".

El partido de Abascal, al que se le resiste Galicia, presentó candidaturas en 13 concellos coruñeses en las últimas municipales y, aunque no logró representación en ninguno, "con sus votos nos hizo perder concejales en varios sitios", recuerda Evaristo Ben, que pone algún ejemplo para ilustrar esa "inutilidad" del voto a Vox en Galicia. "En la Diputación de A Coruña, el voto a Vox nos privó de un diputado provincial en el partido judicial de Noia", que acabó en manos del BNG, como otro en A Coruña. Y en Santiago ocurrió lo mismo, dicen Ben, pero el escaño provincial del PP acabó en este caso en manos del PSOE. "Esa es la realidad, son datos; y lo que es medible no es opinable", zanja.

Por eso, Evaristo Ben lo tiene claro que partidos como Vox, "que supuestamente se presentan para evitar gobiernos de izquierdas, pues lo que están es consiguiendo exactamente el efecto contrario". "Yo respeto el voto a todo el mundo, pero si queremos un cambio político en la Diputación de A Coruña ese cambio solo puede ser liderado por el PP, porque los votos sin representación no cuentan para nada y favorecen el bipartito PSOE-BNG". Otra cosa es que el PP sea capaz de convencer a los votantes y desactivar el mensaje populista de Vox, que en una sociedad tan polarizada y agitada como la actual entra bien por el oído, como se ha demostrado en las últimas convocatorias electorales en España.

El PP saca hierro a la subida de concejales en Santiago y a un posible superdomingo electoral

Aunque esa batalla política provincial que se avecina esos tres partidos judiciales se antojan claves para el PP (A Coruña reparte 11 diputados, Santiago 8 y Noia 2), el de la capital gallega siempre tiene un plus de relevancia. Igual que conquistar Madrid tiene cierta carga simbólica en España, Santiago la tiene a nivel autonómico.

Además, Compostela ilustra a la perfección la estrategia del voto útil por la que apostará el PP. "Cualquier voto que no vaya para Borja Verea favorecerá que Goretti Sanmartín sea alcaldesa", insisten Evaristo Ben. "Verea es quien puede proporcionar un cambio tranquilo en Santiago". Para conseguirlo, el partido "trabajará para convencer, explicar y concienciar lo que significa el voto a cada uno", siempre "desde el respeto a todas las opciones".

Después, están los factores externos que también pueden impactar en las elecciones locales. El hecho de subir de 25 a 27 concejales por ganar población no inquieta al PP, que "no ve incidencia" en ello. Pero cuestión distinta es si Pedro Sánchez decide unir la convocatoria de generales y municipales en un superdomingo el 23 de mayo. "No sé qué incidencia podría tener y tampoco pierdo un minuto pensando en ello", aclara el secretario general provincial, convencido de que, ahora mismo, lo que quiere la gente es votar. "La mayoría de la población desea un cambio político en España y cuanto antes se pueda votar, mejor". "El PP está preparado para las elecciones en cualquier momento, preparando las municipales con buenas candidaturas, líderes y equipos y afrontaremos las generales también cuando toquen".

El objetivo: repetir la gesta de 2011, cuando el PP gobernó las tres ciudades de la provincia y la Diputación, una ola azul en el mapa que en aquel momento respondió al fuerte deterioro del Gobierno de Zapatero. Evaristo Ben admite que aquel desgate, que era económico, es diferente al actual de Sánchez. "La situación del actual PSOE es casi dantesca, pero es mala noticia para la política que se deteriore así su imagen por todos esos casos de corrupción". Ben ve a los socialistas "como la orquesta del Titanic: se hunden pero siguen cotando con el director Sánchez al frente".

Mientras, el PP sigue a lo suyo. Ya presentó sus candidatos en las ciudades y el resto "se irán anunciando pasado el verano. "Estamos ilusionados", admite Ben. "Diez meses en política son un mundo, pero estamos trabajando día a día, pisando el territorio y centrados". Y con un mensaje claro y contundente para los ciudadanos: "La única alternativa a los multipartitos de izquierdas es el voto al PP".