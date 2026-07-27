Rodada en Santiago
De Santiago a la televisión: esta serie de ciencia ficción ambientada en Galicia llega a Cuatro tras su éxito en Prime Video
Sus dos temporadas han sido producidas por la compañía amesana Ficción Producciones
Se conoce como Punto Nemo al lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme.
De Santiago a la televisión tras su exitoso paso por Prime Video
Un espacio al que, «muy pronto», la cadena de televisión Cuatro nos adentrará con una serie de ciencia ficción rodada en diversas localizaciones de Galicia, entre ellas Santiago, cuyas dos temporadas han sido todo un éxito en la plataforma de streaming Prime Video.
De momento se desconoce cuándo y a qué hora se emitirá. Lo que sí sabemos es que Punto Nemo, trabajo producido por la compañía amesana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films, cuenta con un título para nada casual.
Pues la historia parte del incidente que los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y militares de la Armada Española sufren a causa de un huracán de categoría 3 mientras tratan de investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.
Ambientada en Galicia y con un reparto de lujo
Los tripulantes —entre los que se encuentran actores de la talla de Maxi Iglesias, Óscar Jaenada, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro— logran sobrevivir, pero la fuerte tempestad arrastra al barco en el que viajan hasta una isla situada en los confines del planeta que, en realidad, se encuentra ubicada en zonas de Portugal, Canarias y, sobre todo, Galicia gracias a localizaciones como O Grove o la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), donde se rodó el pasado mes de noviembre.
Un lugar, antes habitado por militares rusos, en el que los supervivientes tendrán que enfrentarse a la realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente.
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