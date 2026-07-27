El histórico Salón Teatro de Santiago será renovado con una inversión de más de 200.000 euros

La Xunta de Galicia acaba de adjudicar la redacción del proyecto para garantizar la conservación y el mantenimiento del edificio del Salón Teatro de Santiago. Según ha trasladado el Gobierno gallego, será el estudio de arquitectura pontevedrés Rodríguez+Pintos SLP el que se encargue del mismo, así como de su ejecución y de la dirección de la obra por un importe de 200.798,47 euros y con un plazo máximo de realización de 25,5 meses.

Según recoge la documentación de la intervención, el principal objetivo es abordar el diseño de los los trabajos necesarios para resolver las patologías que afectan a la cubierta del inmueble, así como los que afectan a su accesibilidad y a la seguridad en caso de incendio. Del mismo modo, se quiere optimizar la eficiencia energética del inmueble.

Interior del Salón Teatro de Santiago / Salón Teatro

Por ello, en el proyecto se explicará la metodología que se empleará para sustituir la cubierta y los elementos de evacuación de aguas pluviales con el fin de solucionar los problemas de estanqueidad. También deberá incluir el diseño de la adaptación de los espacios y servicios para fomentar la inclusión de todas las personas usuarias, así como el de mejora de la accesibilidad y de las condiciones de evacuación del edificio en caso de emergencia. Además, con el fin de prevenir el riesgo de incendio, incluirá una propuesta de sectorización entre la caja escénica y el resto del edificio.

Noticias relacionadas

Fachada del Salón Teatro en Santiago / Salón Teatro

Finalmente, se renovarán los elementos decorativos y de equipamiento, y se evaluará el estado actual de las instalaciones de suministro de agua caliente, electricidad, iluminación y ventilación. Asimismo, se abordará la mejora de la eficiencia energética del edificio, tanto desde el punto de vista constructivo como en lo relativo a las instalaciones y a los equipos de climatización, ventilación e iluminación.