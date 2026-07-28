140.000 euros para as axudas ás empresas de economía social do Concello de Santiago
O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 1 de outubro
A tenenta de alcaldesa, María Rozas, presentou este luns as axudas ás empresas de economía social do Concello que pretenden contribuír «á consolidación e desenvolvemento do ecosistema da economía social en Santiago, un piar fundamental da economía compostelá que promove valores de cooperación, solidariedade, inclusión social e igualdade».
Estas axudas, que incrementan o seu orzamento en 25.000 euros e se sitúan nos 140.000, están abertas a Pemes con forma xurídica de cooperativa, sociedade laboral e centros especiais de emprego, que teñan a súa sede social, fiscal e un centro de traballo, en Santiago.
As candidatas á subvención deben presentar unha memoria que acredite o triplo impacto económico, social e ambiental da empresa, e valorarase especialmente que a maioría do capital social ou das persoas traballadoras sexan mulleres.
O orzamento da convocatoria sobe dos 115.000 euros do ano pasado ata os 140.000 euros previstos este ano e as axudas terán dunha contía máxima de 5.000 euros por beneficiaria.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de outubro de 2026.
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