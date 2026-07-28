Una academia de baile compostelana logra recaudar 2.200 euros para la investigación contra el cáncer

La academia de baile compostelana Sondanza ha donado 2.200 euros a Asotrame, la Asociación Gallega de Personas con Enfermedades Oncohematológicas, después de celebrar por segundo año consecutivo un festival solidario de final de curso.

La cantidad procede íntegramente de la venta de entradas para Museo vivo, el espectáculo protagonizado por el alumnado de la escuela en el Auditorio Abanca de Santiago. Con esta iniciativa, Sondanza mantiene una colaboración que se prolonga desde hace años con la entidad gallega.

La aportación servirá para sostener los programas que Asotrame desarrolla en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza con el objetivo de acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con cánceres hematológicos, como leucemias, linfomas o mieloma múltiple, así como de sus familias.

Presencia en el CHUS

La asociación dispone de una sede en la Casa das Asociacións de Benestar Social de Santiago, donde presta atención psicosocial de manera permanente. Además, acaba de reforzar su presencia en el Hospital Clínico compostelano, al que se desplazan semanalmente una trabajadora social y una psicóloga.

En el centro hospitalario también desarrolla el proyecto de voluntariado Apoyo entre iguales, mediante el que personas que han atravesado una enfermedad oncohematológica acompañan a otros pacientes durante su proceso.

Asotrame cuenta, asimismo, con uno de sus tres pisos de estancia temporal para enfermos de cáncer desplazados a escasos cinco minutos del hospital. Estos alojamientos están dirigidos a quienes deben trasladarse desde sus localidades de residencia para recibir tratamiento médico en Galicia.

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Desde la asociación agradecieron tanto el «permanente apoyo» de Sondanza para dar visibilidad a su trabajo como la colaboración del público que adquirió entradas para la gala. Una respuesta que permitió transformar el festival de baile en una ayuda directa para los pacientes y sus familias.