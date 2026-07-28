Borja Iglesias estrena su show de dj en Ibiza, "La Roja", con invitados especiales

El delantero compostelano Borja Iglesias, parte del equipo de la selección española que ha ganado el Mundial de Fútbol, sigue disfrutando sus vacaciones centrando en uno de sus placeres favoritos, la música,sea el hiphop o la electrónica.

Este martes 28 de julio pincha como dj en el Nocturna de Ibiza, local que presenta su sesión como "Borja La Roja World Cup Celebration", parte d ela programación de un local que se define como "The Place For Night Cats".

Precio de las entradas

El evento en Nocturna se celebra desde once de la noche a las cuatro de la madrugada sin ningún tipo de exigencia a nivel de outfit ya que proponen la fecha como cita de vestimenta "casual" para lo que denominan "una celebración especial" cuyas entradas a la venta a 25 euros ya están agotadas pero no así las de 35 euros (second release). El futbolista compostelano Borja Iglesias va a compartir la cita con el dj catalán Yung Prado y con colaboraciones estelares por anunciar.

Yung Prado y Borja Iglesias con camisetas del Nocturna. / Cedida

Hace unos días, Borja Iglesias fue invitado por David Guetta para estar un rato junto a él durante su sesión en el UNVRS de Ibiza. "Qué auténtica locura. Thanks for all David. What a experience!!", ha escrito el jugador gallego en sus redes sociales.

Homenajes a Borja Iglesias en Galicia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció hace días que el Ayuntamiento llevará a cabo un homenaje al jugador del Celta, Borja Iglesias, a quien también va a rendir tributo el Concello de Santiago en fecha y forma por revelar, según han indicado fuentes municipales conscientes del cariño que la ciudadanía de Santiago siente por él, tanto que muchas personas propusieron en redes que fuera pregonero de las Fiestas del Apóstol 2026, papel que asumió el empresario Ghaleb Jaber Ibrahim.

Nexo con el rapero Kase.O

Kase.O ha respondido a Borja Iglesias tras rapear su canción en la celebración del Mundial del Futbol ganado por España, donde el futbolista compostelano entonó "Cantando", tema de Violadores del Verso, el grupo al que pertenece el músico aragonés.

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El rapero aragonés Kase.O, integrante del grupo Violadores del Verso, pero con carrera paralela propia, tiene nuevo disco, "Camisa de Fuerza", y su gira incluye un concierto el sábado 16 de enero de 2027 en el Coliseum de A Coruña, y queda saber si el futbolista compostelano Borja Iglesias aparecerá como invitado ya que el Celta juega en casa la noche anterior. Borja Iglesias ya cantó con él en la edición del O Son do Camiño 2022 celebrada en el Monte do Gozo.