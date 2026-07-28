Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

MÚSICA

Caamaño & Ameixeiras actuarán en Santiago dentro del festival HolaNola

La cita musical en Santiago, que se celebra del 16 al 19 de septiembre, contará con un cartel variado que incluye actuaciones, charlas y jams

Caamaño &amp; Ameixeiras.

Caamaño & Ameixeiras. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Caamaño & Ameixeiras anuncian un concierto en Santiago (19 de septiembre, en la sala Capitol, con entradas desde 20 euros) dentro del HolaNola, cita que se celebra del 16 de septiembre al 19 (desde el 11 su versión laboratorio, HolaNola LAB) en varios locales de Santiago y cuya programación ya revela buena parte de sus protagonistas, con hueco igual para actuaciones en vivo que charlas o jams.

Nuevo disco

Sabela Caamaño (acordeón cromático) y Antía Ameixeiras (violín y voz) forman Caamaño & Ameixeiras, un dúo gallego de folk creado en 2018 que gira en el presente año para mostrar los temas de un nuevo disco llamado Quitar o aire, proyecto que parte de la música tradicional gallega y aparece editado por Raso (sello en cuyo catálogo sobresale Baiuca).

Más conciertos en Compostela

El cartel de conciertos del HolaNola 2026 y de sus actividades paralelas cuenta además con Blanco & O Peli, Aurora Nealand, Bike Parade Musical, Giuliana Monteiro (guionista y directora originaria de São Paulo), HolaNola Band, Jeremy Thal Street Studio, Kike Terrón, a la jazz band Louis Ford & His New Orleans Flairs, Madisen Ward y Sinouj. Todo ello está inspirado por la cultura de Nueva Orleans, eje de este proyecto de septiempre que pueba que el verano en Santiago a nivel musical es mucho mñás que las Fiestas del Apóstol (donde destacó Julian Marley y este miércoles 29 de julio actúan Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie en al Quintana a las 21 horas, shego el jueves a la misma hora y The Rapants el viernes) o el ciclo Atardecer no Gaiás.

Noticias relacionadas

Apoyos

«Este festival es un encuentro donde la música, la cultura y la improvisación se dan la mano. Un laboratorio vivo de experiencias musicales, un espacio de diálogo entre artistas y público, una fiesta colectiva abierta a todos los sonidos», señalan desde el propio evento compostelano, que tiene el apoyo de la Xunta de Galicia (Galicia Calidade, Xacobeo 2027) y del Concello de Santiago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  2. Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
  3. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  4. El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
  5. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
  6. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  7. No todos los santiagueses disfrutan de sus fiestas: 'Son unos días muy estresantes para nosotros
  8. Así será la nueva red de buses de Santiago: nuevas líneas, horarios y precios para conectar la USC con el centro y la estación intermodal

Caamaño & Ameixeiras actuarán en Santiago dentro del festival HolaNola

Caamaño & Ameixeiras actuarán en Santiago dentro del festival HolaNola

Vuelve el Súper Weekend del Outlet Área Central

Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago

Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago

"O tempo deunos a razón": el Concello de Santiago celebra su nueva victoria judicial frente a las viviendas turísticas

Ganadora de un Latin Grammy, Isabel Dobarro graba con la Royal Philharmonic Orchestra en Abbey Road

Ganadora de un Latin Grammy, Isabel Dobarro graba con la Royal Philharmonic Orchestra en Abbey Road

Turespaña estudiará modificar los tubos de las gárgolas del Hostal tras la polémica

Turespaña estudiará modificar los tubos de las gárgolas del Hostal tras la polémica

Una persona convierte "en rocódromo" el Colexio de Fonseca para hacerse una fotografía

El verano sin descanso de los investigadores de la USC: «Aunque las aulas estén vacías, nosotros seguimos investigando»

El verano sin descanso de los investigadores de la USC: «Aunque las aulas estén vacías, nosotros seguimos investigando»
Tracking Pixel Contents