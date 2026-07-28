MÚSICA
Caamaño & Ameixeiras actuarán en Santiago dentro del festival HolaNola
La cita musical en Santiago, que se celebra del 16 al 19 de septiembre, contará con un cartel variado que incluye actuaciones, charlas y jams
Caamaño & Ameixeiras anuncian un concierto en Santiago (19 de septiembre, en la sala Capitol, con entradas desde 20 euros) dentro del HolaNola, cita que se celebra del 16 de septiembre al 19 (desde el 11 su versión laboratorio, HolaNola LAB) en varios locales de Santiago y cuya programación ya revela buena parte de sus protagonistas, con hueco igual para actuaciones en vivo que charlas o jams.
Nuevo disco
Sabela Caamaño (acordeón cromático) y Antía Ameixeiras (violín y voz) forman Caamaño & Ameixeiras, un dúo gallego de folk creado en 2018 que gira en el presente año para mostrar los temas de un nuevo disco llamado Quitar o aire, proyecto que parte de la música tradicional gallega y aparece editado por Raso (sello en cuyo catálogo sobresale Baiuca).
Más conciertos en Compostela
El cartel de conciertos del HolaNola 2026 y de sus actividades paralelas cuenta además con Blanco & O Peli, Aurora Nealand, Bike Parade Musical, Giuliana Monteiro (guionista y directora originaria de São Paulo), HolaNola Band, Jeremy Thal Street Studio, Kike Terrón, a la jazz band Louis Ford & His New Orleans Flairs, Madisen Ward y Sinouj. Todo ello está inspirado por la cultura de Nueva Orleans, eje de este proyecto de septiempre que pueba que el verano en Santiago a nivel musical es mucho mñás que las Fiestas del Apóstol (donde destacó Julian Marley y este miércoles 29 de julio actúan Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie en al Quintana a las 21 horas, shego el jueves a la misma hora y The Rapants el viernes) o el ciclo Atardecer no Gaiás.
Apoyos
«Este festival es un encuentro donde la música, la cultura y la improvisación se dan la mano. Un laboratorio vivo de experiencias musicales, un espacio de diálogo entre artistas y público, una fiesta colectiva abierta a todos los sonidos», señalan desde el propio evento compostelano, que tiene el apoyo de la Xunta de Galicia (Galicia Calidade, Xacobeo 2027) y del Concello de Santiago.
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