Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías

Galicia vive estos días un nuevo episodio de calor intenso, que si bien no está siendo tan excesivo como en el resto de la península, las altas temperaturas se están dejando notar. Con los termómetros marcando valores demasiado altos son muchos los que buscan un remanso de paz y refresco en la playa o en la piscina, aunque otros prefieren optar por opciones bastante menos éticas.

En la tarde de este martes, una persona fue cazada mientras se daba un baño en la Fuente de los Caballos de la Praza de Praterías. Ante la incredulidad de compostelanos y turistas, un hombre no tuvo ningún reparo en meterse en el agua para refrescarse. Un comportamiento que, por otra parte, no está permitido.

Esta no es la primera vez que la Fuente de los Caballos de Praterías se convierte en un lugar de baño a pesar de estar prohibido. En agosto de 2024, la fuente amaneció con una pintada en una de las piedras que rezaba "A y G se bañaron aquí", mientras que ese mismo verano otro usuario fue 'cazado' mientras se daba un baño en la propia fuente.

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Este baño, considerado por muchos como un acto vandálico contra el patrimonio santiagués llega solamente un día después de que una persona convirtiese en un "rocodromo" la fachada del histórico Colexio de Fonseca.