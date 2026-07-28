María Rozas acusa a Rueda de poner «escusas de mal pagador» para no reunirse con Sanmartín

La teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas, elevó este martes el tono contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por no haberse reunido todavía con la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín. La dirigente municipal considera que esta ausencia de encuentro supone un «desprezo» hacia el Concello y acusó al mandatario autonómico de utilizar «escusas de mal pagador» para justificarla.

Rozas respondió así a las declaraciones realizadas este lunes por Rueda, quien rechazó que exista un desprecio hacia la capital gallega y sostuvo que Sanmartín trata de desviar la atención de sus problemas de gestión culpando a la Xunta.

La teniente de alcaldesa defendió que, al margen de las diferencias políticas entre ambas administraciones, debe imponerse el respeto entre instituciones. «Santiago de Compostela é a capital do país. Que o presidente da Xunta de Galicia non teña a ben ter unha reunión coa alcaldesa de Santiago de Compostela, eu creo que non é de recibo», afirmó.

A su juicio, la falta de una reunión entre ambos dirigentes resulta difícil de comprender para la ciudadanía compostelana. «Creo que calquera veciño ou veciña poderá estar de acordo. Máis alá de diferenzas por ser partidos políticos diferentes, eu creo que, sobre todo, debe primar e debe priorizarse o respecto institucional», añadió.

«Sorprende que non teña interese»

Rozas cuestionó directamente que el presidente autonómico «non teña interese en saber, en falar e en ter unha reunión coa principal representante da cidade de Santiago de Compostela».

La dirigente de Compostela Aberta fue un paso más allá y se preguntó «se o presidente da Xunta de Galicia non é tamén o presidente da xente que reside en Santiago de Compostela».

Rozas concluyó reafirmando la acusación formulada previamente por la alcaldesa y censurando los argumentos utilizados por el presidente autonómico. «Si, considero un desprezo e considero unha falta de respecto institucional que non se reúna coa máxima representante que ten o Concello de Santiago e que poña escusas de mal pagador», sentenció.

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Las declaraciones llegan un día después de que Rueda atribuyese las críticas de Sanmartín a una estrategia para apartar el foco de la gestión municipal. «Creo que a alcaldesa de Santiago neste momento ten moitísimos problemas de xestión, cada día lle sae un diferente, e penso que quere desviar a atención», aseguró el presidente de la Xunta, quien afirmó que la regidora pretende responsabilizar al Ejecutivo autonómico de los asuntos que no consigue resolver el gobierno local.