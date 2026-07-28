Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago

Una vivienda situada en la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago, acaba de salir a subasta pública dentro de un procedimiento de ejecución judicial instado por la comunidad de propietarios del histórico inmueble. La deuda que se reclama asciende a 14.201,07 euros, mientras que la propiedad ha sido valorada en 255.060 euros.

Según consta en la documentación judicial, se trata de una finca urbana situada en la entreplanta de la casa que corresponde al número 48 antiguo y 12 moderno de la Rúa Nova. El inmueble está destinado a vivienda y cuenta con una superficie de 96 metros cuadrados, con acceso desde el descansillo de las escaleras que conducen a las plantas altas. En cuanto a su situación actual, la vivienda permanece vacía y podrá ser visitada durante el proceso únicamente si el ejecutado autoriza el acceso.

La vivienda cuenta con una superficie de 96 metros cuadrados y actualmente permanece vacía / Santiagoturismo

Una puja mínima de 76.518 euros

La subasta se celebra de forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado y se rige por las condiciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para participar es necesario identificarse, aceptar las condiciones generales y particulares y realizar un depósito equivalente al 5% del valor del bien. Las pujas se efectúan de forma telemática y el periodo de licitación es de 20 días naturales desde la apertura, aunque el cierre puede prolongarse en determinados supuestos cuando se registren nuevas ofertas. La documentación del procedimiento establece, además, que la puja mínima para este inmueble queda fijada en 76.518 euros, una cantidad notablemente inferior a su valoración pericial de 255.060 euros.

Una joya barroca de la Rúa Nova

La vivienda que ha salido a subasta forma parte de la histórica Casa das Pomas, un edificio del siglo XVII situado en la Rúa Nova obra del arquitecto Domingo de Andrade, uno de los grandes nombres del barroco gallego. Está levantada en sillería de granito, con una fachada de tres plantas enmarcada por grandes pilastras. En la planta baja destacan sus tres arcos de medio punto sobre columnas que forman los soportales, mientras que el elemento más reconocible son las guirnaldas de frutas esculpidas que cuelgan de una vieira, símbolo del Cabildo de Santiago.