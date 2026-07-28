Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026

Tres profesores de Santiago han sido incluidos entre los candidatos de la décima edición de los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2026, unos galardones que distinguen a los profesionales más destacados del sistema educativo español y cuya principal singularidad radica en que son los propios alumnos y sus familias quienes proponen a los aspirantes.

Los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España se dividen en un total de siete categorías como son: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación no Formal. El próximo 5 de octubre se publicarán los listados con los diez finalistas en cada categoría y en enero se celebrará la tradicional gala de entrega de los premios.

Premiados en la edición anterior de los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2025 / Instagram

Tres profesores de Santiago

En esta primera selección de candidatos a los premios figuran tres profesores de Santiago de Compostela: dos en la categoría de Universidad y otro en el apartado de Educación no Formal, reservado a aquellos docentes que imparten docendia en un centro no formal y que imparten contenidos que conducen a la superación de una o varias materias adscritas a un título oficial.

En la categoría de Universidad, entre los candidatos están José Eugenio Rodríguez Fernández y Juan Suarez Quintanilla, ambos docentes en la USC. El primero es docente en Didáctica de la Expresión Corporal; mientras que el segundo es docente de Anatomía Humana.

El otro profesor compostelano que se encuentra entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026 es Adrián López Agra, profesional del G12 Grupo empresarial de servicios en la capital gallega.

Los otros gallegos en la élite de la enseñanza

Junto a estos tres profesores de centros compostelanos, hasta otros diez docentes de centros gallegos se encuentran entre los nominados a los Premios Educa Abanca al Mejor Educador de España 2026.

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En la categoría de Educación Infantil están nominados Carolina Palomares Martínez del CEIP O Castiñeiro (Laza), Andrea Pichel Rodríguez de la EEI O Areal (Baiona) y Antía Raquel Piñeiro Otero del CRA de Valga. En el apartado de Educación Primaria, los nominados son Laura Álvarez Castro del Colegio LAR (Mos), Carolina de la Encina Vázquez del Sagrado Corazón Franciscanas (A Coruña), Jesús Manuel Fariña Gato y Diana López Paz del CEIP Plurilingüe Os Casais (Fene) y Juan Luis Rivero Gallego del CEIP O Castiñeiro (Laza). Por último, en Educación no Formal están entre los candidatos Alma María Cendán González del CMUS Xan Viaño de Ferrol y Adrián M. Pardo Sayar del Centro Gallego de Estudios Informate y Consultoria Integral de PRL (A Coruña).