Zona Tensionada
El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada
Santiago entra desde este jueves en las zonas de mercado residencial tensionado, lo que limitará el precio de los nuevos alquileres y obligará a aplicar medidas para aumentar la oferta de vivienda
Ya es oficial. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de nuevas zonas de mercado tensionado para el alquiler, entre las que se encuentra Santiago de Compostela. La capital gallega se convierte así en la segunda ciudad de Galicia en recibir esta declaración, después de A Coruña.
Junto a Santiago, también han sido declaradas zonas de mercado tensionadao Basauri (País Vasco) y varias localidades de Asturias como Gijón (barrios de La Arena y Cimadevilla), Avilés (barrio de La Magdalena), Llanes (núcleo urbano y núcleos de Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio), Gozón (Luanco) y Cabrales (núcleos de Arenas y Poo).
Con estas incorporaciones, ascienden a 317 los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado en España. Según el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, la medida protege ya a 9,3 millones de personas al amparo de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
La declaración de zona de mercado tensionado permite poner topes a los alquileres en zonas donde hubo "incrementos desproporcionados". En este sentido, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado la medida que está dando "bos resultados" en otros territorios, "onde os precios baixaron de forma significativa", ha asegurado en un audio remitido a los medios.
Blanco recordó que esta declaración permitirá contener los precios de los alquileres en Santiago, "favorecer un mercado más equilibrado, aumentar a oferta de contratos estables e activar novas bonificacións e incentivos para propietarios e inquilinos".
Qué cambia desde este jueves en Santiago
En el caso de Santiago de Compostela, la declaración como zona de mercado residencial tensionado llega a petición del propio Concello y tendrá una vigencia de tres años. La medida entrará en vigor este jueves 30 de julio.
A partir de esa fecha, los nuevos contratos de alquiler deberán tomar como referencia el precio del contrato anterior, con el objetivo de evitar incrementos desproporcionados.
La principal novedad afecta a los grandes tenedores, es decir, las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de cinco o más viviendas de uso residencial en el término municipal de Santiago de Compostela -quedan excluidas las administraciones públicas y las entidades vinculadas a ellas-. En estos casos, los nuevos alquileres deberán ajustarse a los límites establecidos por el índice estatal de referencia.
Junto a la limitación de precios, la declaración obliga también a las administraciones públicas a poner en marcha un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de vivienda en alquiler y reducir la tensión del mercado en un plazo máximo de tres años.
Claves para el alquiler en Santiago
- La declaración de zona tensionada afectará a todo Santiago. Todo el término municipal cumple los requisitos para ello, según se apuntaba en el estudio elaborado por el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña a petición de Raxoi para solicitar dicha declaración.
- Período de tres años prorrogable. Aunque la declaración tiene una vigencia de tres años, desde la Asociación Galega de Inmobiliarias, Vicente Martínez explicaba hace unos meses a EL CORREO GALLEGO que la medida "puede ser prorrogable anualmente porque con la problemática de la subida de precios, es posible que todas las medidas correctoras no se hayan podido llevar a cabo en tres años".
- ¿Cuánto puede subir el precio de los pisos ya alquilados? En el caso de los pequeños propietarios, pueden actualizarlo en base al incremento del IPC.
- ¿Y con un contrato nuevo? El precio tiene que ser el del último contrato y debe mantenerse durante todo el período de declaración como zona tensionada.
- Restricciones grandes tenedores. Los grandes tenedores tienen que poner sus viviendas en alquiler al precio que marca el Ministerio de Vivienda, con un índice de referencia que «es sensiblemente más bajo que el precio de mercado, y con el que un piso de 1.000 euros puede quedar en 780 más o menos», señalaba Vicente Martínez.
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