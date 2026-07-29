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La biblioteca del CIFP Compostela renueva su distinción como centro escolar solidario

La biblioteca del centro educativo logra por tercer año consecutivo esta distinción que premia su dinamismo y compromiso social

Vista de la biblioteca del CIFP Compostela (Centro Integrado de Formación Profesional).

Vista de la biblioteca del CIFP Compostela (Centro Integrado de Formación Profesional). / Cedida

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La biblioteca del CIFP Compostela (Centro Integrado de Formación Profesional) ha logrado el sello de Biblioteca Escolar Solidaria, distinción que otorga la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.

Es ya el tercer curso escolar consecutivo en que dicho centro logra esa distinción.

Participación

Este galardón reconoce las funciones de dicha biblioteca "como espazo dinámico e comprometido socialmente", señalan desde el centro. Y añaden: "Queremos felicitar a todo o equipo da biblioteca e especialmente, ao alumnado participante no programa de Voluntariado na biblioteca escolar por todo o traballo realizado".

A dicha biblioteca del CIFP Compostela está vinculado el club de lectura Caldo de Groria, formado por parte del profesorado del centro, que igual organiza concursos de relatos que coloquios, el más reciente que cerró el curso se centró en "El libro de los abrazos", de Eduardo Galeano. Su dinamismo se vio también reconocido durante la pasada primavera cuando la Feria del libro de Santiago tuvo como pregonera a Mercedes Teixeiro Gato, profesora y dinamizadora cultural parte del citado club de lectura Caldo de Groria.

Merce Teixeiro, primera por la derecha, con más integrantes del club de lectura Caldo de Groria.

Merce Teixeiro, primera por la derecha, con más integrantes del club de lectura Caldo de Groria. / Cedida

Bibliotecas escolares solidarias

La iniciativa de las Bibliotecas escolares solidarias comienza en el curso 2013/2014 para reconocer el trabajo de colaboración que venía desarrollando el alumnado en las bibliotecas de sus centros, al participar de forma voluntaria en actividades de gestión y de dinamización.

Noticias relacionadas y más

El programa pretende fomentar actitudes de colaboración, solidaridad y responsabilidad, al tiempo que contribuir al desarrollo de competencias relacionadas con la comunicación, la autonomía personal y el uso de la información, reforzando el papel de la biblioteca escolar como recurso clave para toda la comunidad educativa.

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