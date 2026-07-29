Cidade histórica
O Consorcio de Santiago licita as obras de restauración do Arco de Mazarelos
Cun orzamento base de licitación de 87.640 euros o proxecto trata de conservar o único arco da muralla medieval da cidade
O Consorcio vén de publicar na Plataforma de Contratación a licitación das obras de limpeza, restauración e conservación do Arco de Mazarelos, un dos elementos patrimoniais máis singulares da cidade histórica e o único arco que se conserva da muralla medieval que rodeaba a cidade de Santiago.
O orzamento base de licitación ascende a 87.640 euros (IVE incluído) e o prazo de presentación de ofertas permanecerá aberto ata o 4 de setembro.
A intervención ten como obxectivo garantir a conservación deste monumento mediante unha actuación de restauración que permita frear o deterioro e mellorar as súas condicións de conservación, «sempre desde o máximo respecto aos seus valores históricos, arquitectónicos e patrimoniais». As obras contemplan a limpeza e restauración dos paramentos, a eliminación da vexetación presente sobre a fábrica e a consolidación dos elementos de cantaría e cachotaría.
A actuación permitirá resolver os problemas derivados da entrada de auga de chuvia mediante a mellora da estanquidade da parte superior do arco e dos encontros cos edificios lindeiros evitando as filtracións.
Ademais, procederase á revisión dos encintados, á reparación de elementos deteriorados e á recolocación de elementos alleos ao monumento que alteran a súa percepción, «como instalacións, cableados, placas ou outros engadidos».
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