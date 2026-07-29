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O Pazo de Raxoi engalánase para acoller os nenos saharauís

As familias acolledoras do programa ‘Vacacións en paz’ foron recibidas pola acaldesa e membros da Corporación municipal

Os cativos saharauís do programa ‘Vacacións en paz’ foron recibidos no Pazo de Raxoi

Os cativos saharauís do programa ‘Vacacións en paz’ foron recibidos no Pazo de Raxoi / Santiago Esturao

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Compostela dedica un ano máis o seu verán ao programa ‘Vacacións en paz’, organizado por Solidariedade Galega co Pobo Saharauí. Dous meses de estadía de cativos e cativas saharauís que abandonan o campo de refuxiados «enriquecéndonos», afirmaba a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, coas súas experiencias e integrados en familias temporais.

Unha decena de cativos chegaron o 6 de xullo e permanecerán coa súa familia picheleira até o 7 de setembro. A rexedora non deixou escapar a ocasión de preguntarlles se xa gozaran das festas. «Supoño que xa tivéchedes tempo de ir as atraccións, non? E de pasear un pouco pola festa, espero que si». Sanmartín desexou tamén que poidan regresar a Compostela, «un concello solidario, empático», noutra viaxe que sexa «realmente unha vacación e que veñades en calquera momento do ano», en relación a que a loita do pobo saharauí conclúa coa paz e co referendo de autodeterminación.

Xunto á rexedora estiveron a primeira tenenta de alcaldesa, María Rozas, o voceiro do PP, Borja Verea, e a súa compañeira de bancada, a concelleira Olaya Otero, o socialista Sindo Guinarte, e a edil Non Adscrita Mercedes Rosón. Todos eles acompañaron a cativada e as súas familias de acollida, polas que falou a coordenadora local, Beatriz Louro, e mais o delegado en Galicia do Frente Polisario, Abidin Bucharaya.

As crianzas saharauís, acompañadas polos membros da Corporación local, asomáronse aos balcóns de Raxoi

As crianzas saharauís, acompañadas polos membros da Corporación local, asomáronse aos balcóns de Raxoi / Santiago Esturao

Sobre o dereito internacional

Abidin Bucharaya, logo de traducir o falado para os nenos presentes no salón vermello do Pazo de Raxoi, e mesmo de animalos a que pronunciasen algunha frase en galego, tomou a palabra para agradecer e poñer sobre a mesa o conflito que afronta o pobo saharauí, sen recoñecemento aínda pola comunidade internacional e vivindo en campos de refuxiados.

Bucharaya agradeceu o compromiso da Corporación local colaborando en ‘Vacacións en paz’ e acollendo «os nosos pequenos embaixadores».

«Non temos palabras para describir as familias de acollida, mulleres e homes feitos dunha pasta especial, particularmente nesta época do ano. En vez de saíren fóra quedan para acoller uns saharauís», dixo o delegado do Frente Polisario, para engadir que un agradecemento «por acompañarnos na loita do día a día para establecer a paz e a liberdade no Sáhara, materialmente non podemos ofrecer nada porque nada temos pero a nosa resistencia, a nosa existencia, pula porque a comunidade internacional nos outorgue un só día de democracia, a través das urnas, para poñerlle fin ao conflito, porque temos claro que seremos un país independente e soberano».

Bucharaya quixo poñer en valor que o «proxecto nacional» do Sáhara, que xa conta con 50 anos, «está baseado nas urnas e non nas armas».

Primeiro ano de acollida

Beatriz Louro foi a encarga de coordenar as familias de acollida compostelás, e ela mesma foi, por primeira vez unha das acolledoras. Unha experiencia que ten claro que repetirá, pois «está sendo unha experiencia enriquecedora, teño un neno tamén de nove anos e o neno que nos veu ten dez e estamos aprendendo moito».

Conta Louro a EL CORREO GALLEGO que o neno que a súa familia acolle «chegou falando algo de castelán, moi pouco, pero xa cunha semana aquí se viron os pro gresos. Na casa falamos galego e xa o entende».

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Ela agradeceu a colaboración «non só económica» da Corporación local, tamén a política e a visibilización, «porque o que non se conta non existe». Louro instou a cidadanía a colaborar coa causa saharauí, non só acollendo, «cun sorriso na cara dun neno, cun like nunha rede social, achegamos un graíño de area».

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