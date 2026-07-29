Para a infancia
O PP de Santiago recolle as propostas de Educación Activa
A asociación presentou un documento con melloras na cidade en favor dos máis cativos
A Asociación Educación Activa (AEA) mantivo unha reunión de traballo con representantes do Partido Popular de Santiago de Compostela para presentar as conclusións do informe Compostela Cidade Educadora: Demandas da Cidadanía para Santiago.
Trátase dun documento que recolle as principais necesidades e propostas trasladadas pola cidadanía para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva, accesible e comprometida coa infancia, a adolescencia e as familias.
No encontro participaron Borja Rubio e Cristina Guimarey, en representación do PP de Santiago, e Ana García Díaz, presidenta de AEA.
Entre o trasladado na reunión falouse da necesidade de ampliar a oferta cultural, para un acceso máis inclusivo das familias, mellorar os espazos públicos destinados ao xogo libre, así coma o seu mantemento, e velar pola seguridade viaria.
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