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Para a infancia

O PP de Santiago recolle as propostas de Educación Activa

A asociación presentou un documento con melloras na cidade en favor dos máis cativos

Imaxe da xuntanza entre os representantes do PP de Santiago e a asociación Educación Activa

Imaxe da xuntanza entre os representantes do PP de Santiago e a asociación Educación Activa / cedida

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El Correo Gallego

Santiago

A Asociación Educación Activa (AEA) mantivo unha reunión de traballo con representantes do Partido Popular de Santiago de Compostela para presentar as conclusións do informe Compostela Cidade Educadora: Demandas da Cidadanía para Santiago.

Trátase dun documento que recolle as principais necesidades e propostas trasladadas pola cidadanía para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva, accesible e comprometida coa infancia, a adolescencia e as familias.

No encontro participaron Borja Rubio e Cristina Guimarey, en representación do PP de Santiago, e Ana García Díaz, presidenta de AEA.

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Entre o trasladado na reunión falouse da necesidade de ampliar a oferta cultural, para un acceso máis inclusivo das familias, mellorar os espazos públicos destinados ao xogo libre, así coma o seu mantemento, e velar pola seguridade viaria.

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