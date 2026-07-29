Patrimonio
O PSOE de Santiago reclama o coidado das esculturas da cidade
A caída da peza localizada en Rodrigo de Padrón leva aos socialistas a pedir a revisión de todas as figuras
A concelleira socialista Marta Abal denuncia que a caída da escultura de Rubén García Juncal, situada na avenida de Rodrigo de Padrón.
Un incidente que «evidencia a falta de mantemento do patrimonio escultórico da cidade e o incumprimento dun acordo plenario», aprobado a proposta do PSOE no pleno do mes de marzo. Abal explicou sobre a caída da escultura que «todo parece indicar que a situación é consecuencia do progresivo deterioro e da falta de mantemento e conservación».
Abal critica que dende o goberno local non se fixera unha «actuación preventiva», como se acordou no pleno e insiste en que a conservación do patrimonio «require planificación e mantemento continuado».
Por iso considera que o Concello «debe aplicar os mesmos criterios de conservación ao conxunto das esculturas distribuídas pola cidade» e reclama que se actúe para recuperar a peza.
- Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
- Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
- Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
- El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
- Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- No todos los santiagueses disfrutan de sus fiestas: 'Son unos días muy estresantes para nosotros
- Así será la nueva red de buses de Santiago: nuevas líneas, horarios y precios para conectar la USC con el centro y la estación intermodal