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MÚSICA

Outono Códax 2026 anuncia conciertos en Santiago de Kitty, Daisy & Lewis y The Fuzztones

La programación incluye además The Sadies y Barrence Whitfield, entre más propuestas

Kitty, Daisy &amp; Lewis.

Kitty, Daisy & Lewis. / Cedida

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Kitty, Daisy & Lewis van a volver a Santiago en como parte de la programación del festival Outono Códax 2026, que anuncia ya un avance de su programación, que incluye además a The Fuzztones, The Sadies y Barrence Whitfield, entre más propuestas.

Años 50 y 60 como eje

Kitty, Daisy & Lewis ya tocaron en la capital gallega en las Fiestas del Apóstol de 2015, con un show algo desigual en la Quintana (donde esta semana arrasó La Perra Blanco), y ahora vuelven para una gira por España en septiembre y para la citada fecha compostelana en noviembre. Suman ahora mismo 105.000 oyentes al mes en Spotify.

Son un grupo británico liderado por los hermanos Kitty Durham, Lewis Durham y Daisy Durham, que igual en fondo que en forma, muestran su pasión por el rockabilly, el swing, el blues, el country y el rock de los años 50 del pasado siglo. Suman ya 20 años de carrera.

Esta va a ser ya la edición XVI de un festival compostelano que ofrece varias jornadas con programa doble y el eje musical puesto en el rock and roll, blues, country, garage y, en general, sonidos de los años 50 y 60.

Programación de conciertos

El avance de la programación del festival Outono Códax 2026 propone conciertos de DeRobert & The Half-Truths más Mrcy (más pinchada De Xavier Valiño) el sábado 14 de noviembre (Capitol); los mencionados Kitty, Daisy & Lewis con Skanderani el sábado 7 de noviembre (Capitol); el soulman Barrence Whitfield con MCF Chicken el miércoles 18 de noviembre y el jueves 19 en Riquela; la mítica banda estadounidense de garage rock The Fuzztones el martes 24 de noviembre (Capitol); Tiwayo el miércoles 11 de noviembre (Riquela); Henge el viernes 13 de noviembre (Capitol) con Oh! Gunquit (y pinchada De Dj. Pupilas); y The Sadies + Howlin' Jaws + Terra Lightfoot el sábado 28 de noviembre (Capitol).

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Los conciertos se celebran en la sala Capitol y el Riquela Club, entre el 7 y el 28 de noviembre. Los abonos para los cinco conciertos de Capitol ya están a la venta a un precio de 59 euros (más gastos de gestión), como oferta temporal para las 70 primeras personas compradoras.

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