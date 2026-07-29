Novo contrato de autobuses
Stela, o sistema de transporte público de Santiago que aposta por unha mobilidade "en rede e multimodal"
O concelleiro Xan Duro presenta xunto a Desescribir a nova imaxe do bus urbano que abrangue tamén os taxis e busca que "moverse en Compostela sexa máis humano"
O concelleiro Xan Duro presentou este mércores a nova imaxe do transporte público compostelán, unha nova imaxe que vai máis alá da identidade visual. "Stela é un sistema de mobilidade pensado en rede e multifuncional".
O edil defendeu que o novo sistema está dotado dun marco común para toda a mobilidade pública da cidade e supón "un salto cualitativo" de cara á que desprazarse en Santiago sexa "máis sinxelo, máis cómodo e máis seguro". Unha iniciativa que se orienta tamén a "reducir a dependencia do vehículo privado e recuperar as rúas para a veciñanza".
Duro explicou que co novo modelo Stela pretende facilitar o uso do transporte público (sexa bus, sexa taxi, sexan as futuras bicicletas de alugueiro municipais) para residentes, persoas que traballan ou estudan na capital galega e visitantes.
"Unha mobilidade que se centra nos barrios e nas parroquias, nos centros de traballo, nos campus, nos hospitais, nos espazos comerciais", porque Compostela, apunta Xan Duro, "ten unha realidade urbana e rural singular, por iso o sistema debe ser flexible, para responder á diversidade do territoro e ás necesidades reais da veciñanza".
Con Stella Mobilidade, un proxectodea longo prazo, o goberno local pretende "simplificar e integrar os servizos de transporte público", pois para o concelleiro esta "é unha práctica responsable e desexable por parte dunha administración pública".
Dentro desta nova mobilidade de Compostela o concelleiro tamén fixo mención á "próxima" municipalización dos aparcadoiros das prazas de Galicia e de Vigo.
Nova imaxe, nova estrutura
"Trátase de dotar o servizo dunha imaxe que permita á cidadanía identificar cada servizo público: aparcadoiros, autobuses, paradas, marquesiñas, taxis e chegado o momento bicicletas municipais de alugueiro".
Falaba así o edil Xan Duro na rolda de prensa que deu xunto a Suso Vázquez, integrante de Desescribir, a empresa que concibiu esta nova imaxe e estrutura de mobilidade para Santiago. Vázquez apuntou en primeiro lugar o mérito de que se lles contrata un proxecto de longo prazo e non tan só de imaxe.
"Pensamos en termos de estrutura e non só de comunicación", asegurou Suso Vázquez, que defendeu que dende Desescribir se pensou "nunha marca que non caducase pronto" e que se pode coñecer xa a través de https://stela.gal/. Unha web provisional que evolucionará para poder ser utilizable pola cidadanía.
Os buses recuperan as cores históricas do transporte da cidade, con preeminencia do azul, xunto ao branco e o vermello da bandeira compostelá, que invirten o sentido no caso do aerobús, o bus do aeroporto, branco coa parte superior azul, emulando o ceo.
Incorpora tamén un sistema de iconas protagonizado pola frecha e Vázquez fixo mención ao significado de "stela", parada no galego, rastro de desprazamento no castelán e o evidente vínculo con Campus Stellae.
De modo paulatino, a imaxe das paradas irase mudando, mantendo unha coherencia coa imaxe dos buses, o deseño corporativo de Desescribir. Así será tamén no caso das marquesiñas, dos taxis, da bicicleta e das sendas peonís, trantando de que tanto quen coñeza a cidade coma quen non identifique nun golpe de vista as diferentes formas de moverse na cidade.
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