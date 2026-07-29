Los taxistas de Santiago apoyan las 29 nuevas licencias, pero advierten: "El problema es la movilidad"

La incorporación de 29 nuevas licencias de taxi a Santiago será una ayuda para responder al aumento de la demanda y, sobre todo, para mejorar la atención a las personas con movilidad reducida. Sin embargo, desde el propio sector advierten de que el incremento de la flota difícilmente resolverá por sí solo los problemas que sufren los usuarios. La congestión, las dificultades para acceder a determinadas calles y la presión creciente de visitantes, estudiantes y trabajadores forman parte de una situación mucho más compleja.

La Xunta de Goberno local aprobó este pasado lunes las bases del concurso para adjudicar las nuevas autorizaciones, que elevarán la flota compostelana de 144 a 173 licencias. Todas deberán estar vinculadas de manera permanente a vehículos adaptados, aunque no serán de uso exclusivo para personas con movilidad reducida. El plazo para presentar solicitudes concluirá el 18 de septiembre.

Será la primera ampliación de la flota desde 1998, según destacó el concelleiro de Mobilidade, Xan Duro. El Concello defiende que la ratio legal de un taxi por cada mil habitantes no refleja la demanda real de la capital gallega: por cada cien residentes existirían otras 77 personas vinculadas a la ciudad por motivos laborales, académicos o de otra naturaleza. A ello se suman el turismo, los peregrinos y el crecimiento de la actividad aeroportuaria.

Xan Duro / Cedida

Una mejora necesaria, pero no suficiente

El presidente de Radio Taxi Santiago, Manuel Sánchez, valora positivamente que el procedimiento avance después de varios años de preparación, aunque critica «la excesiva lentitud» de los trámites administrativos. En términos generales, considera que la llegada de más vehículos puede mejorar la disponibilidad del servicio, especialmente durante los meses de mayor presión.

Su valoración es particularmente favorable en relación con la accesibilidad. Sánchez recuerda que el número de vehículos preparados para transportar a personas con movilidad reducida resulta insuficiente en determinados momentos.

«Que haya 29 coches más para personas con movilidad reducida sí que es una buena mejoría», sostiene. No obstante, el portavoz del sector lanza una advertencia: más vehículos no implican necesariamente un servicio más rápido si todos quedan atrapados en las mismas retenciones.

«En Santiago se circula mal y los servicios públicos circulan mal», asegura. Sánchez reclama medidas que permitan dar prioridad a taxis y autobuses, facilitar determinados giros y revisar los accesos a puntos especialmente conflictivos. Entre ellos menciona el entorno de la plaza de Galicia, San Clemente y las calles del casco histórico, donde entrar para recoger o dejar viajeros puede requerir mucho más tiempo del que refleja la distancia.

Entrada del parking de la plaza de Galicia / Antonio Hernández

«Los taxis no vamos por el aire», explica, puntualizando que la lentitud del servicio no tiene que ver con la escasez, sino con la propia configuración viaria del municipio. “Ahora estamos muy por encima de la ratio de un taxi por cada mil habitantes, pero todavía así habrá problemas porque Santiago tiene un problema de movilidad muy serio”, explica.

A su juicio, la ciudad necesita revisar de manera global su modelo: «La ciudad se diseñó en los años 70, cuando lo que circulaba por aquí eran Seat 600. Yo llevo un Skoda Octavia, que no es de los más grandes, y si voy por Doutor Teixeiro no cabe ningún otro coche a mi lado, pero parece que nadie se da cuenta de eso».

La diferencia entre el invierno y la temporada de mayor afluencia resulta también determinante. Sánchez apunta que las quejas se multiplican en verano, cuando coinciden turistas, peregrinos, residentes y vehículos privados en una red viaria con una capacidad limitada. Bajo su punto de vista, la problemática va mucho más allá del número de vehículos disponibles para ofrecer un servicio.

El representante del sector acepta, por ello, que hay franjas en las que los taxis disponibles no son suficientes. Sin embargo, insiste en que reducir el debate al número de licencias conduce a un diagnóstico incompleto: «El problema es mucho más grande que decir que no hay taxis».

Un taxi accediendo a la zona vieja de Santiago de Compostela / Antonio Hernández

También pide revisar unas ratios diseñadas cuando el taxi tenía un peso prácticamente exclusivo en el transporte discrecional. Actualmente existen vehículos de transporte con conductor, plataformas de movilidad y coches compartidos. Para Sánchez, esa nueva realidad debería reflejarse en la normativa y en los cálculos sobre la viabilidad económica de las licencias.

La convocatoria fija un canon de 88.000 euros, al que el futuro titular deberá sumar la compra o adaptación del vehículo. Radio Taxi reclama que la Administración tenga en cuenta esa inversión y garantice que las nuevas autorizaciones puedan mantenerse económicamente a largo plazo.

Hoteles que no encuentran un vehículo

Las dificultades denunciadas por el sector hotelero muestran la otra cara del problema. El portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, asegura que la falta de taxis en determinadas horas se ha convertido en una preocupación habitual para las recepciones.

«Con este problema llevamos ya muchos años y no se ha solucionado. Es evidente que hay una crisis y habrá que darle una solución contando con todos los actores», afirma. Liñares considera positivo que se incremente la flota, aunque duda de que las 29 licencias basten para corregir todas las deficiencias actuales. «Desde luego, que haya algunos más ayuda, pero habría que mirar el problema con más profundidad», señala.

El representante hotelero relata situaciones en las que un establecimiento solicita un vehículo con antelación para trasladar a un huésped al aeropuerto o a la estación y, después de permanecer varios minutos esperando, recibe la comunicación de que no existen taxis disponibles.

«Ayer mismo las pasamos canutas para conseguir un taxi para ir al aeropuerto», explica. Según Liñares, la incertidumbre genera una fuerte presión sobre los trabajadores de recepción, que deben encontrar una alternativa antes de que el cliente pierda un tren o un vuelo.

Turistas en la rúa Virxe da Cerca de Santiago / Antonio Hernández

En algunos casos, reconoce, han sido los propios responsables de los hoteles quienes trasladaron a los huéspedes en sus vehículos particulares. «Nosotros también los hemos llevado al aeropuerto y a la estación varias veces. Hay momentos en los que tienes que dar una solución como sea», asegura.

Desde Radio Taxi puntualizan que muchos establecimientos disponen de herramientas digitales o sistemas directos para solicitar vehículos sin depender de una llamada telefónica. Sánchez insiste, además, en que acceder hasta algunos hoteles de la zona monumental puede resultar lento por las restricciones, el tráfico y la ausencia de espacios adecuados para recoger pasajeros.

Las dos posiciones coinciden, al menos, en una cuestión: la llegada de 29 taxis adaptados mejorará la oferta, pero no pone fin al debate. La ampliación de la flota será la más importante en casi tres décadas, aunque su resultado dependerá también de que los nuevos coches puedan circular con agilidad, cubrir los momentos de mayor demanda y llegar a los lugares donde los usuarios los necesitan.